Robot Telecomandato 4-in-1 in DOPPIO SCONTO ora su Amazon!

I bambini si divertono con i giochi ingegnosi e anche il Robot Telecomando di Ikuper rientra nella categoria dei prodotti con cui possono sbizzarrirsi, mettendo insieme i suoi 560 pezzi. Sarà così possibile costruire quattro diversi modelli, con esperienze di gioco sempre diverse. Non è tutto: oggi potete farglielo trovare a casa spendendo molto meno, considerando che potete trovare uno sconto del 19% sul costo di listino, a cui si somma un ulteriore sconto con coupon da 10€: significa che il robot sarà vostro a soli 59,99€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€, prima di procedere all'acquisto. L'offerta è valida fino al 18 febbraio.

Robot Telecomandato IKUPER, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del kit di costruzione robotico IKUPER è altamente consigliato per i bambini che mostrano interesse nella robotica e nelle costruzioni, adatto per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 12 anni. Questo giocattolo interattivo non solo offre un'esperienza divertente, ma anche un'opportunità di apprendimento significativa. Favorisce lo sviluppo dell'immaginazione, affina il pensiero logico e potenzia le capacità di risoluzione dei problemi. La possibilità di costruire e ricostruire 4 modelli diversi mantiene alto l'interesse dei giovani costruttori, fornendo una varietà di esperienze di assemblaggio.

Per i giovani appassionati di tecnologia e ingegneria, questo kit rappresenta più di un semplice gioco: è un progetto coinvolgente che li introduce ai concetti base di meccanica e ingegneria in modo creativo. Il controllo tramite telecomando e app consente ai bambini di sperimentare il dinamismo di un robot telecomandato costruito direttamente da loro, che è capace di rispondere ai loro comandi con movimenti e luci coinvolgenti. Inoltre, la funzionalità di ricarica USB garantisce che l'avventura possa continuare senza interruzioni prolungate, rendendo il giocattolo IKUPER un regalo ideale per stimolare la creatività e l'apprendimento attraverso il gioco.

Il set offre la possibilità di assemblare 4 modelli diversi, tra cui il Grande Robot da Parete e l'Auto Acrobatica, rendendo il processo di apprendimento coinvolgente. Con i suoi 560 pezzi in plastica ABS di alta qualità, è facile da montare e garantisce una resistenza duratura. Considerando il doppio sconto attuale, che vi permette di farlo vostro a 59,99€ complessivi, è l'idea regalo perfetta per le vostre figlie e i vostri figli, che si divertiranno imparando.

