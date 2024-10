Rivivi l'epoca d'oro del gaming con i controller classici su Nintendo Store: non lasciarteli sfuggire!

Se siete appassionati di giochi retro e membri di Nintendo Switch Online, è il momento perfetto per espandere la vostra collezione con i controller classici disponibili esclusivamente nel My Nintendo Store. Che siate nostalgici del Super Nintendo o del Nintendo Entertainment System, ora potete acquistare i controller SNES e NES, perfetti per rivivere i titoli più iconici con l’esperienza originale.

Nintendo Switch Online - Controller classici, chi dovrebbe acquistarli?

Il controller Super Nintendo Entertainment System (SNES) è disponibile a soli 29,99€, mentre la coppia di controller Nintendo Entertainment System (NES) ha un prezzo di 59,99€. Questi controller sono wireless, progettati per adattarsi perfettamente alla vostra Nintendo Switch, e possono essere utilizzati con i giochi inclusi nelle librerie SNES e NES del servizio Nintendo Switch Online. Entrambi offrono un'esperienza di gioco autentica, riproponendo la precisione e il feeling degli originali, ma con tutta la comodità della tecnologia moderna.

Non solo, nel My Nintendo Store troverete anche il controller SEGA Mega Drive e quello per Nintendo 64, entrambi a 49,99€. Questi controller, esclusivi per i membri di Nintendo Switch Online, vi permetteranno di giocare a titoli classici delle rispettive console con una fedeltà incredibile, trasportandovi indietro nel tempo. Con i controller del Nintendo 64, ad esempio, potrete rivivere l'emozione di classici come Mario Kart 64 o The Legend of Zelda: Ocarina of Time, mentre con il SEGA Mega Drive potrete tuffarvi in avventure senza tempo come Sonic the Hedgehog 2.

Ricordate che questi controller sono acquistabili solo dai membri paganti di Nintendo Switch Online, e ogni account può effettuare un numero limitato di ordini. Se non volete perdere l’opportunità di aggiungere questi fantastici dispositivi alla vostra collezione, affrettatevi a visitare il My Nintendo Store e approfittate subito di questa occasione. Rivivete il divertimento dei giochi retro come sono stati pensati per essere giocati, con il comfort dei controller originali!

