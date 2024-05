Rivivi i due capitoli di Nioh su PS5 con la Nioh Collection! Ora a MENO DI 30€!

In attesa del lancio di Assassin's Creed Shadows, se siete alla ricerca di un nuovo titolo ambientato nell'antico Giappone, non lasciatevi sfuggire questa incredibile promozione! Al momento, la Nioh Collection per PlayStation 5 è disponibile su Amazon a soli 29,90€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo più basso recente di 36,99€. È l'occasione perfetta per aggiungere questi due straordinari giochi alla vostra collezione, approfittando di un prezzo davvero vantaggioso.

Nioh Collection, chi dovrebbe acquistarlo?

Nioh Collection (qui trovate la nostra recensione completa) è una scelta imperdibile per gli appassionati di videogiochi che desiderano immergersi in un’avventura ricca di azione e sfide, con grafica e prestazioni tecniche di ultima generazione. Consigliata a chi possiede già una PlayStation 5 e vuole ampliare la propria libreria con titoli capaci di sfruttare appieno le potenzialità della console, questa raccolta offre un’esperienza di gioco migliorata, grazie alla risoluzione 4K e a un frame rate elevato fino a 120 fps.

La possibilità di trasferire i dati salvati dalla versione PS4 per continuare l'avventura senza interruzioni rende questa collezione ideale anche per chi ha iniziato a giocare su console di precedente generazione e desidera ora godere di miglioramenti tecnici senza perdere i progressi.

Disponibile a soli 29,90€, Nioh Collection rappresenta un'opportunità irripetibile per i possessori di PlayStation 5 che vogliono vivere una delle esperienze di gioco più coinvolgenti e avanzate dal punto di vista grafico del momento. La possibilità di sfruttare caratteristiche come la risoluzione 4K, i combattimenti a 120 fps e tempi di caricamento quasi inesistenti, rende questa collezione un must-have per tutti gli appassionati del genere.

