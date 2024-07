Rivivi gli anni '90 con LEGO: il nuovo set di Super Mario World è SENSAZIONALE!

Se siete fan di Super Mario e cercate un pezzo da collezione unico e nostalgico, il nuovo set LEGO Super Mario World: Mario e Yoshi è ciò che fa per voi. Disponibile in prenotazione al prezzo di 129,99€, questo set sarà lanciato ufficialmente il 1° ottobre 2024 e promette di riportare alla memoria i fantastici visual della prima generazione dei giochi Super Mario. Inoltre, se volete sempre rimanere aggiornati sulle ultime uscite LEGO, continuare a seguire il nostro articolo dedicato ai preorder.

Prenotalo su LEGO Store

Set LEGO Super Mario World: Mario e Yoshi, perché acquistarlo

Questo set da esposizione, destinato agli adulti appassionati del mondo Nintendo, include i personaggi pixelati di Mario e Yoshi e offre una deliziosa decorazione per la casa o l'ufficio di qualsiasi fan. Uno degli aspetti più divertenti è la possibilità di girare la maniglia alla base del modello per far correre Yoshi con Mario sulla schiena e ruotare la manopola dietro la testa di Yoshi per azionare la sua lingua. Questi dettagli interattivi non solo migliorano l’estetica del set, ma aggiungono un elemento di gioco che rende questo modello ancora più speciale.

Il set include anche un’Action Tag, permettendo di aggiungere i personaggi LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO® Peach (venduti separatamente) per un’esperienza di gioco interattiva. Scaricando l’app LEGO Builder, potrete accedere a istruzioni per la costruzione digitali, strumenti per ingrandire e ruotare l'immagine 3D del vostro modello, e salvare tutti i set in un unico posto, rendendo l’intera esperienza ancora più coinvolgente e creativa.

Il set da collezione LEGO Super Mario per adulti è un vero omaggio ai classici giochi Nintendo a scorrimento laterale. Misurando 40 cm in altezza, 26 cm in larghezza e 11 cm in profondità, e composto da 1.215 pezzi, questo modello offre un’esperienza di costruzione dettagliata e appagante. Tra le sue caratteristiche più salienti ci sono i personaggi pixelati di Mario e Yoshi, che aggiungono un tocco retrò che i fan di lunga data apprezzeranno sicuramente.

Il set è perfetto come regalo per adulti appassionati di Super Mario, offrendo un’attività rilassante e creativa. Con la sua estetica e le sue funzionalità interattive, diventa una decorazione perfetta per la casa o l’ufficio di qualsiasi fan del celebre idraulico italiano. Non perdete l’occasione di aggiungere questo pezzo unico alla vostra collezione – preordinatelo subito su LEGO Store e preparatevi a rivivere la magia dei classici giochi Nintendo a partire dal 1° ottobre 2024​.

