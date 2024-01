MINIMO STORICO su iPad Apple 2022! (-140€)

Nonostante l'ampia varietà di tablet Android disponibili sul mercato, l'iPad continua ad essere considerato il punto di riferimento per l'esperienza tablet da molti utenti. Se state valutando l'acquisto di un iPad, vi segnaliamo un'offerta straordinaria attiva su Amazon per il modello base di iPad del 2022, appartenente alla 10ª generazione. Questa promozione riguarda la versione con capacità di archiviazione da 64GB, che è ora scontata di 140€. Si tratta del più consistente ribasso di prezzo mai offerto da Amazon per questo particolare modello, che ora potete pagare solamente 449€.

Apple iPad 10,9" 2022, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti dell'ecosistema Apple in cerca di un tablet che unisca stile, potenza e praticità, l'iPad 2022 da 10,9" rappresenta la scelta ideale. Dotato di un display Liquid Retina da 10,9" con tecnologia True Tone, questo dispositivo offre una visione nitida e luminosa in qualsiasi condizione di illuminazione, perfetta per la produttività e l'intrattenimento. Con il potente chip A14 Bionic con CPU 6-core, l'iPad garantisce prestazioni eccezionali, soddisfacendo le esigenze sia dei professionisti più esigenti che degli appassionati di gaming.

Se siete appassionati di catturare i momenti più significativi, la fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e quella anteriore da 12MP con ultra grandangolo vi garantiranno scatti nitidi e video di qualità superiore. Inoltre, il sistema di sicurezza Touch ID assicura la protezione delle vostre informazioni. Con una batteria che dura tutto il giorno e la compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio, questo iPad diventa un compagno versatile per chiunque abbia bisogno di un tablet adattabile a uno stile di vita digitale. Offre funzioni avanzate per lavorare e collaborare in modo fluido, garantendo un'esperienza senza paragoni.

In conclusione, quest'offerta di Amazon rappresenta il momento ideale per chiunque voglia sbarcare nel mondo dei tablet Apple, grazie ad un risparmio di 140€ che vi consente di portare a casa il device al suo minimo storico, pagandolo solamente 449€.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!