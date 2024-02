Paghi poco e funziona bene: compressore portatile MAXTOOLS a soli 36€!

MAXTOOLS BAC100 è un compressore d'aria portatile alimentato a batteria, caratterizzato da un display LCD digitale e una lampada LED incorporata. Questo apparecchio compatto e leggero, dotato di multifunzionalità, si rivela l'ideale per gonfiare con precisione e rapidità pneumatici di biciclette, automobili, motociclette, scooter e anche palloni, interrompendo automaticamente il flusso d'aria non appena si raggiunge la pressione impostata. Offerto inizialmente al prezzo di 46,00€, è ora acquistabile a soli 36,79€, offrendo così un risparmio del 20% sul prezzo di listino.

Il compressore d'aria MAXTOOLS BAC100 si adatta perfettamente alle esigenze di chi cerca una soluzione efficace e comoda per il gonfiaggio di pneumatici di veicoli e attrezzature sportive come palloni e materassini. Con la sua funzione di arresto automatico che permette di raggiungere la pressione esatta desiderata senza sforzi, è ideale per sportivi, viaggiatori assidui o famiglie che desiderano mantenere i propri pneumatici in sicurezza. La presenza di uno schermo LCD per una visualizzazione chiara delle informazioni e una lampada LED per l'uso in condizioni di scarsa visibilità lo rende inoltre adatto a chi necessita di utilizzarlo in momenti di scarsa illuminazione.

Questo dispositivo offre la possibilità di gonfiare rapidamente fino a 150 PSI, consentendo di portare pneumatici da 14 a 36 PSI in soli 2 minuti, evidenziandosi per la sua polivalenza grazie alla selezione automatica della pressione per differenti usi. Fornito con un cavo di ricarica USB C e quattro adattatori, è perfetto per un'ampia varietà di esigenze di gonfiaggio, da attrezzature sportive a gonfiabili per il tempo libero. Il suo design pratico (90 x 48 x 138 mm) e il peso ridotto (400 g) ne facilitano il trasporto, mentre la garanzia biennale ne certifica la qualità e la durata nel tempo.

MAXTOOLS BAC100 emerge come una soluzione pratica ed efficiente per tutte le esigenze di gonfiaggio mobile. Con la sua tecnologia all'avanguardia, design portatile e la dotazione di accessori utili, oltre alla comodità dell'illuminazione integrata, rappresenta una scelta di valore per chi è alla ricerca di un prodotto affidabile e maneggevole. Il suo prezzo attuale di 36,79€, scontato rispetto ai 46,00€ originali, ne fa un investimento vantaggioso per un ottimo rapporto qualità-prezzo, supportato dalla solidità e affidabilità garantite da MAXTOOLS.

