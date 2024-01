SWITCH POE NETGEAR, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 17%

Scoprite il NETGEAR Switch PoE 8 porte Unmanaged GS308PP su Amazon, l'alleato ideale per la vostra rete. Questo switch, progettato per un'efficienza energetica superiore, offre 8 porte Gigabit Ethernet con un budget complessivo di 83 W PoE+. Ideale per l'uso in qualsiasi ambiente, grazie al suo funzionamento silenzioso, il suo prezzo di listino è €119,99, ma ora è disponibile a soli €99,99, con un risparmio netto del 17%.

NETGEAR Switch PoE 8 porte, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti della tecnologia e professionisti IT, NETGEAR Switch PoE 8 porte Unmanaged GS308PP offre il massimo dell'efficienza: si tratta di un dispositivo pensato per chi necessita di una rete affidabile e performante. Con un budget energetico complessivo di 83W, questo switch è consigliato per tutti coloro che gestiscono piccole e medie imprese o ambienti domestici avanzati, dove il flusso di dati e l'infrastruttura di rete sono essenziali per il quotidiano. Grazie alla semplicità della configurazione plug-and-play, vi consentirà di espandere la vostra rete senza l'impegno di installare software o configurazioni complesse.

Il design elegante e ad alta efficienza energetica lo rende conforme a IEEE802.3az, garantendo non solo performance di alto livello ma anche un rispetto per il consumo energetico, ed inoltre è estremamente silenzioso, risultando così adatto a qualsiasi ambiente. Attualmente potete farlo vostro a soli €99,99, approfittando del forte sconto di Amazon.

In poche parole, questo switch vi garantirà connettività affidabile e ampia versatilità per qualunque ambiente lavorativo o domestico, e vista la sua facilità di installazione non avrete bisogno di alcuna conoscenza in materia per utilizzarlo.

