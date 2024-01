La friggitrice ad aria COSORI ora a un prezzo TOP: -16%!

Non sempre c'è la voglia, una volta rientrati a casa per pranzo o per cena, di mettersi a cucinare qualcosa di articolato. È in questa situazione che vengono incontro cose come la friggitrice ad aria COSORI, che vi permette con la sua capacita da 1,8 Kg di preparare rapidamente pasti gustosi in modo semplice e immediato. E se volete sperimentarla, sappiate che ora la trovate a un prezzo speciale di 159,99€, anziché 189,99€ come da listino. Ma chi dovrebbe dotarsene?

Friggitrice ad Aria COSORI, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli amanti della cucina salutare e della praticità, la COSORI Friggitrice ad Aria è un vero e proprio tesoro tecnologico. Con un cestello capace di ospitare fino a 1,8 kg di cibo e 12 programmi preimpostati, quest'innovativo elettrodomestico è perfetto per chi vuole cucinare con facilità e immediatezza, preparando qualcosa di gustoso senza dover ricorrere alla frittura tradizionale – non proprio salutare. La rivoluzionaria doppia resistenza e la tecnologia 360Thermo IQ garantiranno che ogni pasto sia cotto in modo impeccabile e in tempi ridotti del 40% rispetto al forno tradizionale.

Il design intuitivo si combina alla modernità della gestione tramite app, VeSync, che permette di controllare la cucina anche a distanza – ideale per gli occupatissimi che non vogliono rinunciare a un pasto fatto in casa. Oltretutto, anche la pulizia è semplificata grazie al cestello e alla piastra lavabili in lavastoviglie – una manna dal cielo per chi detesta i lunghi tempi di pulizia post-cottura. Arriva con una garanzia di due anni e con incluso un pratico repertorio di ricette personalizzabili. E non serve solo per i cibi che normalmente friggereste: provate a cuocere nella vostra friggitrice anche verdure o pollo, ne rimarrete sorpresi.

Vista la sua facilità di pulizia e anche la possibilità di salvare ricette personalizzate tramite app, la friggitrice ad aria COSORI è ideale per chi vuole cucinare in modo intuitivo e rapido, senza rinunciare a risultati gustosi e appetitosi da mettere sul piatto.

