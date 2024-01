Questo VIDEOCITOFONO VIMAR è un AFFARE! -9%

Scoprite l'innovativo videocitofono Vimar K40910, l'ideale per la sicurezza della vostra casa. Dotato di un monitor da 7 pollici soft touch, tastiera capacitiva e capacità di comunicare tra posti interni, questo kit espandibile e multilingue rappresenta un'eccellente aggiunta per qualsiasi abitazione. Vediamolo più nel dettaglio

Videocitofono Vimar K40910, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete alla ricerca di un modo sicuro ed efficiente per monitorare l'accesso alla vostra abitazione, il videocitofono Vimar K40910 può essere la risposta adatta. Ideale per coloro che desiderano sentirsi protetti senza complicazioni tecniche, questo kit è adatto a ogni utente, data la sua facilità di installazione e uso. Non è richiesta alcuna programmazione, quindi vi garantirà sicurezza e comodità da subito e senza intoppi. La distanza massima di funzionamento fino a 100 m assicura flessibilità per ville o case con lungo vialetto.

Il Vimar K40910 offre funzionalità avanzate per il suo prezzo di soli €149,90, molto inferiore rispetto al prezzo di listino di €164,27. Questo videocitofono con monitor da 7" a touch capacitivo e telecamera per videosorveglianza soddisfa le necessità di chi ricerca un sistema intercomunicante espandibile, permettendo l'aggiunta fino a 3 monitor per pulsante. Inoltre, grazie alle opzioni di personalizzazione del volume, luminosità e melodia, oltre alla funzione "non disturbare", potrete ottimizzare la programmazione del videocitofono secondo quelle che sono le vostre esigenze.

In definitiva, stiamo parlando di un prodotto che può risultare adatto per qualsiasi casa, soprattutto per chi cerca un modo sicuro e semplice di monitorare gli accessi alla propria abitazione, costruendo un vero e proprio sistema di sorveglianza ad hoc.

