SPLENDIDA soundbar JBL ora a un prezzo super: sconto di 130€!

Non c'è bel film o bel videogioco che possa davvero farsi apprezzare senza godersi un comparto audio nel modo in cui andrebbe fatto: per questo vi abbiamo segnalato le migliori soundbar che potete trovare e per questo oggi vogliamo porre alla vostra attenzione lo sconto sulla eccellente soundbar JBL Bar 500, proposta con addirittura uno sconto di oltre 130 euro, che vi permette di acquistarla a soli 515,13€ – rispetto al costo abituale di 649,99€!

JBL Bar 500, chi dovrebbe acquistarla?

La soundbar JBL Bar 500 è stata progettata per gli appassionati di cinema che vogliono creare un angolo domestico che rifletta l'esperienza che si ha in sala. Potente, compatta e dalla resa audio eccellente, questa soundbar offre un livello di qualità paragonabile a un vero e proprio contesto cinematografico, ma adattato alle dimensioni domestiche.

Grazie alla tecnologia MultiBeam Surround Sound e al supporto di Dolby Atmos, questa soundbar 5.1 fornisce un'esperienza audio completamente wireless, richiedendo solo una connessione tra la soundbar e la TV per funzionare correttamente. Il modulo woofer è indipendente e può essere posizionato liberamente, garantendo un'esperienza acustica potente e profonda senza ritardi rispetto all'audio visualizzato.

Con la capacità di emettere un suono avvolgente, potente e sempre cristallino, la soundbar si rivela un'opzione ideale per coloro che cercano un'eccezionale esperienza audio. Inoltre, potrebbe essere una scelta intelligente anche per i gamer su console, considerando l'alta qualità, anche dal punto di vista acustico, delle ultime produzioni videoludiche. Considerando anche quanto è facile collegarla (è dotata di HDMI e ARC), portarla a casa risparmiando 130€ è l'occasione da cogliere prima che si esaurisca.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!