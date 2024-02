Questo mouse wireless Trust Ozaa è un AFFARE! (-44%)

Se siete alla ricerca di un mouse wireless che si distingua per la sua comodità d'uso e la sua batteria integrata ricaricabile, Trust Ozaa spicca tra i modelli più affidabili disponibili sul mercato. Grazie alla vantaggiosa offerta Amazon di oggi, avete la possibilità di acquistarlo con uno sconto del 44% e di pagarlo solamente 27,99€, uno dei prezzi più convenienti mai proposti rispetto ai 49,99€ di listino.

Trust Ozaa, chi dovrebbe acquistarlo?

Ergonomico e silenzioso, il mouse senza fili Trust Ozaa può rivelarsi un'ottima scelta sia per completare un setup da gaming, sia come strumento da lavoro. Con un prezzo inferiore a 30€, rappresenta la scelta ideale per chi cerca una periferica che possa funzionare fino a 10 metri di distanza dal PC grazie al ricevitore wireless incluso.



Tra le caratteristiche più apprezzate di Trust Ozaa spiccano la sua batteria ricaricabile e l'interruttore di accensione/spegnimento, che garantiscono efficienza e riducono l'impatto ambientale, eliminando la necessità di sostituire frequentemente le batterie. Inoltre, il design ergonomico assicura comfort anche dopo tante ore di utilizzo. I pulsanti silenziosi consentono di massimizzare la concentrazione e la produttività, rendendo questo mouse ideale per uffici, biblioteche e per chiunque preferisca un ambiente di lavoro tranquillo.

La possibilità di regolare la velocità del cursore da 800 a 2400 DPI garantisce il controllo e la precisione necessari per qualsiasi attività. Grazie all'offerta Amazon di oggi potete risparmiare il 44% sull'acquisto del mouse wireless Trust Ozaa e pagarlo solamente 27,99€!

