Prezzo TOP su questo ROBOT ASPIRAPOLVERE LAVAPAVIMENTI ECOVACS! -23%

Scoprite il rivoluzionario ECOVACS DEEBOT T20 OMNI, il robot aspirapolvere lavapavimenti dotato potenza di aspirazione di 6000Pa e innovazioni uniche. Dimenticatevi di macchie e odori con il lavaggio ad acqua calda a 55℃ e navigate tra ostacoli con la tecnologia TrueDetect 3D 3.0. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo innovativo alleato per la pulizia della vostra casa!

Robot lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T20 OMNI, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo ECOVACS DEEBOT T20 OMNI è la rivoluzione domestica pensata per tutti gli amanti della pulizia che non vogliono più sacrificare ore della propria vita per pulire ogni angolo della casa. Con la sua potente aspirazione di 6000Pa e la tecnologia avanzata di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0, questo robot aspirapolvere lavapavimenti è in grado di coprire ampi spazi e varietà di superfici, grazie al sollevamento intelligente del panno di lavaggio e al lavaggio innovativo con acqua calda che dissolve le macchie più tenaci.

Per chi desidera una casa sempre impeccabile, il DEEBOT riconosce e aggira ostacoli 3D come giocattoli e cavi, garantendo una pulizia profonda senza incidenti. Inoltre, può essere programmato con un semplice comando vocale attraverso Alexa o l'apposita app, per garantirvi che esegua pedissequamente ogni vostro comando.

In definitiva, questo robot lavapavimenti può essere raccomandato a chiunque voglia avere il massimo della pulizia senza il minimo sforzo, approfittando della convenientissima offerta di Amazon, che lo vede proposto a soli €849, con un importante sconto del 23%.

