Disney+ vi dà il benvenuto con un’offerta per tornare a godere di film e serie che fanno sognare grandi e piccoli. Per soli 2,99€ al mese per 3 mesi, sia chi non ha mai provato la piattaforma sia chi aveva un abbonamento scaduto può riaccendere l’esperienza Disney+ e scoprire contenuti esclusivi e novità entusiasmanti. Questa promozione a tempo limitato è pensata per farvi vivere momenti di intrattenimento unici senza dover aspettare, direttamente dal comfort della vostra casa.

Disney+, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Il periodo non potrebbe essere più perfetto: stanno per arrivare titoli molto attesi che non vorrete perdervi. Tra le novità ci sono Lilo & Stitch, Marvel Studios’ Thunderbolts, la quinta stagione di Only Murders in the Building, il ritorno di Futurama dal 15 settembre e Chad Powers dal 30 settembre. Vi invitiamo a controllare l’app Disney+ per verificare quali contenuti siano disponibili nel vostro paese, poiché alcune produzioni potrebbero non essere accessibili ovunque. Con così tante uscite interessanti, le vostre serate diventeranno ancora più ricche e divertenti.

Oltre al piano Standard con pubblicità a 2,99€ al mese, la promozione comprende anche il piano Premium a 9,99€ al mese e il piano Standard senza pubblicità a 5,99€ al mese, sempre per la durata di 3 mesi. In questo modo avrete la possibilità di scegliere il tipo di esperienza più adatto a voi, che preferiate guardare contenuti senza interruzioni o con un prezzo più contenuto, senza mai rinunciare alla qualità e alla varietà che caratterizzano Disney+.

Al termine dei tre mesi promozionali, l’abbonamento tornerà automaticamente al prezzo standard, ma fino ad allora potrete approfittare di un’offerta davvero conveniente per scoprire o riscoprire i contenuti che amate. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: Disney+ è pronto a farvi vivere nuove avventure, emozioni e risate con film e serie di successo, per rendere ogni momento davanti allo schermo ancora più speciale.

