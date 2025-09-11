SEGA e Sports Interactive hanno finalmente svelato la data di uscita di Football Manager 26, il nuovo capitolo della celebre simulazione di gestione calcistica. Il gioco sarà disponibile dal 4 novembre 2025 su PC e Mac, mentre Football Manager 26 Console debutterà simultaneamente su Xbox Series S|X, Xbox One e PlayStation 5.

I possessori di Game Pass su PC e Xbox potranno giocare a FM26 dal giorno stesso del lancio. Lo stesso giorno vedrà anche l’arrivo di Football Manager 26 Mobile come esclusiva Netflix, mentre Football Manager 26 Touch sarà disponibile digitalmente su Nintendo Switch un mese dopo.

Dopo la cancellazione dello scorso anno di Football Manager 25, che avrebbe dovuto uscire il 26 novembre, Sports Interactive ha lavorato duramente per offrire un’esperienza più completa e raffinata.

Il cambiamento principale riguarda il motore grafico: FM26 abbandona il vecchio engine proprietario a favore di Unity, permettendo animazioni volumetriche più realistiche durante le partite e una maggiore fedeltà visiva. Nonostante il cambio di engine, i salvataggi di FM2024 e FM2023 saranno compatibili con la nuova edizione.

L’interfaccia utente è stata completamente rinnovata per offrire maggiore controllo e semplicità, sia ai veterani che ai nuovi giocatori. Migliorano le funzionalità di tattica, scouting e reclutamento.

Una novità importante è l’introduzione del calcio femminile, integrato perfettamente nel gioco con un database completo e competizioni ufficiali che saranno svelate nelle settimane precedenti il lancio. L’autenticità è stata ulteriormente potenziata grazie alla licenza ufficiale della Premier League.

Prodotto in caricamento

Secondo Miles Jacobson, direttore dello studio Sports Interactive: “Sono onorato e felice di annunciare la data di uscita di Football Manager 26. Questo rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di perfezione nella simulazione calcistica e non potrei essere più orgoglioso del lavoro del team negli ultimi due anni.”

Football Manager 26 è già disponibile per il preordine a €59.99, con alcuni retailer digitali che offrono uno sconto del 10%. Gli utenti PC e Mac che preordinano su Steam o Epic Games Store potranno accedere al gioco in anticipo di due settimane.