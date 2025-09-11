Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato un progetto speciale per celebrare i 30 anni di PlayStation in Europa. Per l’occasione, il brand giapponese ha stretto una collaborazione con Panini, marchio storico del collezionismo, dando vita a una raccolta esclusiva di card dedicate ai momenti, ai titoli e alle console che hanno definito la storia della piattaforma.

Lanciata per la prima volta il 29 settembre 1995, la console originale PlayStation ha cambiato radicalmente l’industria, aprendo le porte a una nuova era del gaming. Trent’anni dopo, la sua eredità viene celebrata attraverso un simbolo altrettanto iconico: le collezioni Panini, che da sempre rappresentano memoria condivisa e passione collezionistica.

Ogni card diventa così un frammento di storia, capace di raccontare l’evoluzione del marchio e delle sue IP più amate, da Gran Turismo a God of War, fino a The Last of Us.

Prodotto in caricamento

La collezione sarà estremamente limitata: solo 4.000 box sigillate verranno prodotte, rendendo l’iniziativa un oggetto da collezione molto ambito. All’interno di ogni confezione si troveranno 30 card totali, suddivise in tre categorie distinte. Le 28 Card Base ripercorrono le cinque generazioni di console, dalla storica PS1 fino all’attuale PS5.

A queste si aggiungono 5 Card Rare, dedicate a quei videogiochi che hanno ridefinito il concetto stesso di intrattenimento grazie al loro impatto culturale e mediatico. Infine, la categoria più esclusiva è rappresentata dalle Card Numerate, ognuna dedicata alla nuova PS5 Pro - 30th Anniversary Edition e disponibile in quattro varianti cromatiche di diversa rarità.

Il contenuto di ciascun box prevede quindi le 28 card base, accompagnate da una card rara e da una numerata, distribuita casualmente. Un sistema che richiama le collezioni storiche di Panini e che stimolerà non solo il desiderio di completare il set, ma anche quello di scoprire quale variante esclusiva sia stata ottenuta.

La raccolta sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano, sia nei punti vendita Gamelife sia sul sito ufficiale gamelife.it. La data del lancio è fissata per il 29 settembre 2025, lo stesso giorno in cui ricorre il trentesimo anniversario europeo della prima PlayStation.

Con questa collaborazione, PlayStation e Panini celebrano tre decenni di innovazione e passione, rendendo omaggio a un percorso che ha segnato milioni di giocatori in tutto il mondo. Una collezione che unisce nostalgia e celebrazione, pensata per tutti coloro che hanno vissuto - e continuano a vivere - l’avventura PlayStation.