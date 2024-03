Fai divertire i tuoi bambini con questo ROBOT stupendo (che è anche in sconto!)

Se state cercando un regalo unico e stimolante per i vostri figli, sappiate che in occasione delle Offerte di Primavera, Amazon sta offrendo uno sconto del 20% su un fantastico kit di assemblaggio. Con questo kit, i vostri figli avranno l'opportunità di costruire e programmare un robot giocattolo divertente! Stiamo parlando del kit Makeblock mbot Ranger 3-in-1, un acquisto che non solo intratterrà i bambini ma li aiuterà anche a entrare nel mondo della programmazione. Questo kit, originariamente proposto a 189,99€, è ora disponibile a soli 151,99€!

Robot programmabile Makeblock mbot Ranger, chi dovrebbe acquistarlo?

Il robot programmabile Makeblock mbot Ranger è perfetto per bambini di 10 anni e oltre che sono curiosi e appassionati in particolare di robotica e programmazione. Questo giocattolo educativo 3-in-1 può trasformarsi in tre diverse versioni, ciascuna progettata per eseguire azioni specifiche e tutte dotate di movimento su cingoli o ruote. È un giocattolo affascinante e stimolante che aiuta i bambini a sviluppare la creatività e a migliorare competenze come la coordinazione occhio-mano, la concentrazione e il pensiero logico attraverso il gioco e l'apprendimento. Con la compatibilità con la programmazione Scratch e Arduino C, questo kit offre ai giovani aspiranti programmatori l'opportunità di muovere i primissimi passi nei concetti di programmazione e robotica. È quindi non solo un divertente passatempo ma anche un prezioso strumento educativo.

Dotato di componenti in lega di alluminio di alta qualità e un chip CPU Arduino Mega 2560, questo robot è robusto e sicuro per esplorazioni meccaniche, elettroniche e di programmazione. Gli entusiasti di robotica e i genitori che cercano un regalo educativo che offra ore di intrattenimento intelligente troveranno in questo kit un'opzione eccellente.

In sintesi, stiamo parlando di un robot pieno di funzionalità, che può servire come supporto didattico per bambini e ragazzi di diverse età. Considerando il corposo sconto di oggi, che vi permette di risparmiare il 20% sul costo abituale, parliamo di un'occasione molto ghiotta per fare felici i vostri figli – e iniziarli all'apprendimento di nuove discipline.

Vedi offerta su Amazon