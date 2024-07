Questo monitor gaming MSI oggi COSTA POCHISSIMO! (-30%)

State cercando un monitor da gaming per migliorare la vostra esperienza di gioco? Allora non dovete lasciarvi scappare questa super offerta Amazon! Oggi infatti, potete risparmiare sull'acquisto dell'ottimo MSI MAG 325CQRF-QD, un monitor da gaming da 32" che offre una risoluzione WQHD con una curvatura 1000R per un'immersione estrema. Grazie al suo pannello VA rapidissimo, vi garantisce una frequenza di aggiornamento di 170Hz e un tempo di risposta di 1ms. Con un’ampia gamma di colori e supporto HDR Ready, potrete godere di immagini vivide e dettagliate. Inoltre, la riduzione della luce blu vi proteggerà durante le lunghe sessioni di gioco. Approfittate ora di uno sconto del 30%, che riduce il prezzo da 469,00€ a soli 329€. Non perdete questa occasione per migliorare la vostra postazione gaming!

MSI MAG 325CQRF-QD , chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 325CQRF-QD è un monitor da gioco che offre un'esperienza senza paragoni per gli utenti che cercano non solo prestazioni di alta qualità, ma anche un'immersione profonda nel mondo virtuale. Grazie alla sua straordinaria curvatura 1000R e design bezel-less, è particolarmente adatto a giocatori esigenti che desiderano un campo visivo esteso senza distrazioni. Questo monitor è consigliato per gli appassionati di eSports, grazie al suo pannello VA da 32" con una risoluzione WQHD, aggiornamento a 170Hz e un tempo di risposta di 1ms GTG che assicura immagini nitide anche nelle scene più rapide.

Oltre alle prestazioni di alta qualità, MSI MAG 325CQRF-QD si distingue per la sua fedeltà cromatica impressionante, che supporta fino a 1,07 miliardi di colori e il 128,5% di sRGB, perfetto per chi cerca una precisione dei colori superlativa per creatività digitale o semplicemente per godere al meglio della grafica dei giochi. La sua compatibilità HDR e la riduzione della luce blu sono pensate per prolungare le sessioni di gioco riducendo l'affaticamento degli occhi. Grazie alle sue porte DisplayPort e HDMI questo monitor è perfetto per i giocatori PC, Mac e console che cercano un upgrade del proprio sistema con un focus su prestazione e comfort visivo.

Con un prezzo offerta di 329€, MSI MAG 325CQRF-QD rappresenta un'opzione di valore eccezionale per i giocatori alla ricerca di un monitor ad alte prestazioni che migliora l'immersione e la visibilità in gioco. La sua capacità di offrire immagini di alta qualità, tempi di risposta rapidi e un'esperienza di gioco immersiva lo rendono una scelta eccellente per qualsiasi configurazione di gioco.

