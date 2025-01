Questo controller di Peach è solo per i veri fan di Super Mario! (-30%)

Se siete fan di Nintendo e amate Princess Peach, questa è l’occasione che stavate aspettando! Il controller wireless PowerA per Nintendo Switch, dedicato alla celebre principessa, è oggi disponibile su Amazon al prezzo speciale di 28,69€, grazie a uno sconto del 30%. Non lasciatevi scappare questo affare!

Il controller PowerA di Princess Peach è progettato per offrirvi un’esperienza di gioco confortevole e senza compromessi. Grazie alla connettività Bluetooth, potrete godere della libertà di movimento e giocare senza cavi su Nintendo Switch, Nintendo Switch modello OLED e Nintendo Switch Lite. Perfetto per lunghe sessioni di gioco, il controller è alimentato da batterie AA che garantiscono fino a 40 ore di autonomia. Potete scegliere di utilizzare batterie alcaline incluse o passare a batterie ricaricabili per un’opzione più ecologica.

Dotato di comandi intuitivi, il controller include levette analogiche precise, un D-pad completo e pulsanti ABXY e dorsali (L/R/ZL/ZR) per un controllo totale durante le vostre avventure. Inoltre, i sensori di movimento integrati rendono il gameplay ancora più dinamico, permettendovi di inclinare, girare o ruotare il controller per affrontare nuove sfide in modo unico e coinvolgente.

Grazie all’indicatore LED, sarete sempre informati sul numero del giocatore e sullo stato della batteria, evitando sorprese durante il gioco. Questo gamepad è realizzato con licenza ufficiale Nintendo, e garantisce piena compatibilità e qualità superiore per tutte le versioni di Nintendo Switch.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di aggiungere un tocco regale alle vostre sessioni di gaming. Acquistate oggi stesso il controller wireless PowerA di Peach su Amazon a soli 28,69€, risparmiando il 30% sul prezzo di listino. Un’offerta così non durerà per sempre!