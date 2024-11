Questo bundle Black Friday ha TUTTO: Fire TV Stick 4K Max e controller Luna a soli 87€!

Scoprite l'offerta imperdibile del Black Friday di Amazon sul bundle con Fire TV Stick 4K Max e controller Amazon Luna, l'ideale per gli appassionati di giochi in streaming. Si tratta dello starter kit perfetto per Luna, il servizio di streaming di giochi di Amazon. Non è necessaria una console di gioco: scaricate l'app Luna sulla vostra Fire TV e godetevi i vostri giochi preferiti direttamente dal cloud. L'offerta è disponibile a soli 86,98€, con un risparmio del 42% rispetto al prezzo originale di 149,98€. Non perdete questa opportunità unica di elevare la vostra esperienza di gaming.

Fire TV Stick 4K Max + controller Luna, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle è ideale per chi desidera esplorare il mondo dei videogiochi in streaming senza necessità di investire in console costose o hardware dedicato. Coloro che già possiedono un abbonamento Amazon Prime o sono interessati a sottoscrivere il servizio Luna troveranno in questo bundle un ottimo punto di partenza. Il dispositivo offre l'accesso instantaneo a una vasta selezione mensile di giochi inclusi per gli utenti Prime, senza costi aggiuntivi.

Inoltre, il bundle si rivolge agli appassionati di tecnologia che apprezzano la comodità del gioco in cloud e cercano un'esperienza ottimale con bassa latenza, grazie alla connessione diretta dei controller Luna ai server, attraverso la tecnologia Cloud Direct. È perfetto anche per coloro che cercano versatilità, dato che il controller Luna può essere usato sia tramite Wi-Fi sia tramite Bluetooth con dispositivi compatibili.

Con un prezzo di soli 86,99€, notevolmente inferiore al prezzo originale di 149,98€, il Fire TV Stick 4K Max con controller Luna è l'acquisto perfetto per chi cerca un accesso facile e immediato al gaming in streaming senza gli ingombri di una console tradizionali.

