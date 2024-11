Queste cuffie Sony a 189€ saranno il vostro DJ personale!

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono oggi disponibili su MediaWorld con uno sconto del 24%, al prezzo ridotto di 189€ dalla quota originale di 249€ grazie al Black Friday. Queste cuffie leader nella cancellazione del rumore offrono una qualità audio superba abbinata a funzionalità smart per un'esperienza di ascolto senza rivali. Con tecnologie come la Dual Noise Sensor e l’HD Noise Cancelling Processor QN1, assicurano una riduzione del rumore ottimizzata e personalizzata. La loro tecnologia Bluetooth Audio SoC adatta la musica e i rumori ambientali per una qualità audio massimizzata, mentre LDAC consente una trasmissione dati superiore. La funzione Speak-to-Chat e i sensori di prossimità migliorano ulteriormente l'usabilità. La consegna è gratuita e il ritiro è possibile direttamente in negozio, rendendo quest'offerta ancora più conveniente per chi è alla ricerca della massima immersione sonora.

Cuffie Sony WH-1000XM4, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono l'investimento perfetto per chi desidera isolarsi dal rumore del mondo esterno e immergersi completamente nella propria musica, podcast o audiolibri preferiti con una qualità audio senza paragoni. Sono particolarmente consigliate per i viaggiatori che affrontano lunghi voli o pendolari che cercano di evadere dal trambusto quotidiano grazie alla loro tecnologia di cancellazione del rumore di punta che elimina efficacemente suoni fastidiosi in ambienti rumorosi. Inoltre, con una durata della batteria che raggiunge le 30 ore, garantiscono intrattenimento continuo senza la necessità di ricariche frequenti, rendendole ideali anche per i professionisti sempre in movimento che non vogliono preoccuparsi di restare senza musica nelle lunghe giornate lavorative.

Al di là della cancellazione del rumore, queste cuffie brillano per una serie di funzioni smart che migliorano l'esperienza d'uso in vari contesti. La tecnologia Speak-to-Chat, ad esempio, mette automaticamente in pausa la musica quando si inizia a parlare con qualcuno, rendendole estremamente pratiche per chi ha bisogno di interagire con gli altri senza dover ogni volta rimuovere le cuffie. Grazie ai sensori di prossimità, la riproduzione si adatta automaticamente a seconda che le cuffie siano indossate o meno, ottimizzando così la durata della batteria. Per gli audiofili che aspirano a un'esperienza sonora di alta qualità, l'LDAC trasmette dati ad una velocità superiore rispetto all'audio Bluetooth convenzionale, garantendo un ascolto ad alta risoluzione.

Attualmente sono disponibili su MediaWorld al prezzo vantaggioso di 189€ invece di 249€, inclusa la consegna gratis e la possibilità di ritiro gratuito in negozio. Questo è il momento migliore per acquistarle, visto il ribasso del 24%. Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono l'ideale per chi cerca l'eccellenza nell'audio, il massimo della comodità e tecnologie all'avanguardia per un'esperienza acustica senza rivali. Raccomandiamo l'acquisto non solo per la sua qualità superlativa ma anche per l'ottimo rapporto qualità-prezzo attualmente disponibile.

