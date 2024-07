Queste cuffie Philips oggi COSTANO POCHISSIMO! (-40%)

Il Prime Day 2024 è finalmente arrivato, e con esso una lunga serie di offerte dedicate agli abbonati Prime. Tra queste, spiccano tantissime cuffie di qualità in offerta, come per esempio le Philips Audio Fidelio x2Hr/00, cuffie sovraurali perfette per un'esperienza d'ascolto autentica con il massimo comfort! Oggi sono disponibili a soli 78,99€, con uno sconto del 40% sul prezzo originale di 131,60€. Queste cuffie vantano driver al neodimio da 50 mm, cancellazione del rumore, cuscinetti in schiuma memory per un comfort prolungato, e un'architettura con apertura posteriore per una fedeltà audio senza pari. Offrono una qualità audio ad alta risoluzione per una riproduzione fedele della musica, come se foste direttamente in studio. Il loro design studiato garantisce un comfort di ascolto prolungato, ideale per gli appassionati di musica alla ricerca del suono perfetto a casa propria.

PHILIPS AUDIO Fidelio x2Hr/00, chi dovrebbe acquistarle?

Le Philips Audio Fidelio x2Hr/00 sono l'ideale per gli audiofili esigenti e gli amanti della musica alla ricerca di un'esperienza sonora di alta qualità direttamente a casa loro. Grazie alla loro capacità di riprodurre fedelmente ogni dettaglio del suono originale, questi auricolari offrono prestazioni audio eccellenti, garantendo toni bassi profondi e ben bilanciati, medi trasparenti e alti cristallini, senza sbavature. Il design con apertura posteriore, oltre a eliminare l'accumulo di pressione dell'aria dietro il driver per una maggiore fedeltà audio, insieme ai cuscinetti in schiuma memory e alla struttura con materiali traspiranti, assicura una vestibilità comoda anche per le sessioni di ascolto più lunghe.

Per chi trascorre molte ore ascoltando musica, guardando film o lavorando con un uso intensivo delle cuffie, le Philips Audio Fidelio x2Hr/00 diventano un acquisto imprescindibile. Grazie ai loro potenti driver al neodimio da 50 mm e alla dotazione che include un comodo adattatore da 3,5 mm a 6,3 mm e una clip per cavo, offrono un suono in alta risoluzione che soddisfa anche i più rigorosi standard del marchio di qualità Hi-Res Audio. Rappresentano dunque la scelta perfetta per chi non vuole solo ascoltare la musica, ma viverla in ogni suo dettaglio, con il massimo del comfort sulle orecchie.

Disponibili a 78,99€, rispetto al prezzo originale di 131,60€, le Philips Audio Fidelio X2HR/00 rappresentano un'offerta eccezionale per tutti gli utenti che cercano un sound di alta qualità abbinato a un comfort superiore. La loro precisione audio, unita alla costruzione pensata per il massimo benessere durante l'uso, le rende una scelta eccellente per gli audiofili e i professionisti del suono.

Vedi offerta su Amazon