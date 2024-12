Questa smart TV Phlips Ambilight da 55", ideale per cinefili e gamer è oggi IN OFFERTA!

Se siete alla ricerca di una televisione che unisca tecnologie all’avanguardia e un design elegante, dovreste dare un’occhiata a questa offerta su Amazon. Infatti, la Philips Ambilight 55PUS8919 è disponibile a soli 699€, con un notevole sconto rispetto al prezzo precedente di 821€. Un’opportunità da non perdere per trasformare il vostro salotto in un’esperienza cinematografica immersiva. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori tv gaming per ulteriori consigli.

Philips Ambilight 55PUS8919, chi dovrebbe acquistarla?

Philips Ambilight 55PUS8919 è perfetto per chi desidera una qualità d’immagine straordinaria e una tecnologia innovativa. Grazie all'engine Pixel Precise Ultra HD, questo televisore offre immagini ultra-nitide, colori vibranti e movimenti fluidi. Il display 4K da 55 pollici garantisce una risoluzione che esalta ogni dettaglio, rendendolo ideale per film, serie TV e gaming.

Una delle caratteristiche distintive di questo modello è la tecnologia Ambilight su tre lati, che crea un alone di luce colorata attorno al televisore, reagendo ai contenuti in riproduzione. Questo sistema non solo migliora la percezione visiva, ma rende l’esperienza di visione ancora più coinvolgente, ampliando virtualmente le dimensioni dello schermo.

La piattaforma Titan OS rende semplice e intuitivo accedere ai vostri contenuti preferiti, dai servizi di streaming ai suggerimenti personalizzati. Compatibile con Alexa e Google Assistant, Philips Ambilight 55PUS8919 consente il controllo vocale per un utilizzo ancora più comodo e versatile.

Questo televisore è un’ottima scelta anche per i gamer. Grazie alla modalità giochi di Ambilight, alla connettività HDMI 2.1 e alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR), assicura un’esperienza di gioco fluida e reattiva. L’input lag ridotto si attiva automaticamente all’accensione della console, ottimizzando ogni sessione di gioco.

Attualmente disponibile a soli 699€, Philips Ambilight 55PUS8919 combina estetica, tecnologia e un prezzo competitivo. Che siate cinefili, appassionati di gaming o alla ricerca di un televisore premium per la vostra casa, questa è una scelta che non delude.

