WOW! Smart TV Hisense da 65" con risoluzione 4K UHD a meno di 600€!

Siete alla ricerca di una nuova smart TV? Oggi Amazon offre una promozione che fa proprio al caso vostro! La Hisense 65A72KQ è ora disponibile a un prezzo straordinario di soli 599€, con uno sconto di ben 50€ sul prezzo originale di 649,00€. Questo modello da 65" offre una straordinaria qualità dell'immagine UHD 4K grazie alla tecnologia QLED e al supporto di Dolby Vision e HDR 10+. Con Smart VIDAA U6, accedere ai contenuti multimediali è semplice grazie ai comandi vocali e ad Alexa built-in.

Hisense 65A72KQ, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Hisense 65A72KQ è pensata per gli amanti del cinema e delle serie TV che cercano un'esperienza di visione coinvolgente direttamente a casa propria. Con una vasta diagonale da 65 pollici, una risoluzione UHD 4K e il supporto per Dolby Vision e HDR 10+, questo televisore offre immagini cristalline, colori vibranti e contrasti profondi, garantendo un'esperienza visiva senza compromessi sulla qualità. Inoltre, i giocatori apprezzeranno il Game Mode Plus, che assicura una risposta rapida e fluida ai comandi.

Questa smart TV è perfetta anche per gli utenti che cercano praticità e connettività. Grazie al sistema operativo VIDAA U6, è possibile controllarla tramite comandi vocali con Alexa, caratteristica che rende l'accesso a contenuti multimediali su piattaforme come Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e RaiPlay estremamente facile e immediato, senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. Inoltre, il design sottile con cornici ridotte conferisce un tocco di eleganza che la rende un complemento d'arredo raffinato per qualsiasi ambiente.

Insomma, se siete alla ricerca di una nuova smart TV che sia anche perfetta per il gaming, l'attuale offerta sulla Hisense 65A72KQ, in vendita a soli 599,00€, rappresenta l'occasione ideale! Grazie alla sua qualità d'immagine, alle funzionalità intelligenti e alla facilità d'uso, questa smart TV offre un rapporto qualità-prezzo davvero vantaggioso!

Vedi offerta su Amazon