Quali Fallout sono inclusi in Game Pass e come giocarli tutti a 1€?

Sono molti gli appassionati che stanno scoprendo la saga di Fallout in seguito alla popolarità della serie TV di Amazon Prime Video, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Se, però, voi in realtà avete fatto il percorso inverso – ossia amate i giochi, ma non sapete dove vedere gli episodi – trovate sul nostro sito tutte le indicazioni per sapere dove vedere Fallout.

Ora che avete seguito i protagonisti della serie TV, volete magari tuffarvi nei videogiochi: abbiamo già visto quanti sono i titoli usciti fino a oggi e su che piattaforme è possibile giocarli.

Tuttavia, non è necessario comprarli per forza uno a uno: potete anche abbonarvi a Game Pass e trovarli direttamente inclusi nella vostra sottoscrizione.

Vediamo cosa significa e a quali titoli avrete accesso.

Quali Fallout sono inclusi in Game Pass?

Avendo un abbonamento attivo a Game Pass, potrete accedere a questi Fallout on demand:

Game Pass Core Game Pass Console PC Game Pass Game Pass Ultimate Fallout - - √ √ Fallout 2 - - √ √ Fallout Tactics - - √ √ Fallout 3 - √ √ √ Fallout New Vegas - √ √ √ Fallout 4 √ √ √ √ Fallout 76 √ √ √ √

Come potete vedere, quindi, tutti gli episodi principali si possono giocare attraverso Game Pass e, a eccezione dei capitoli storici (i primi tre), tutti i giochi sono riproducibili sia su PC che su console.

Per riassumere:

PC Xbox Series X|S Xbox One Fallout √ - - Fallout 2 √ - - Fallout Tactics √ - - Fallout 3 √ √ √ Fallout New Vegas √ √ √ Fallout 4 √ √ √ Fallout 76 √ √ √

Che cos'è Game Pass e su che piattaforme posso giocarci?

Game Pass è un servizio in abbonamento di Microsoft, che è possibile utilizzare su PC e su console Xbox. Immaginatelo come una sorta di Netflix di videogiochi: si paga una quota fissa (mensile o annuale, a vostra discrezione) per avere accesso a una libreria di videogiochi sempre a propria disposizione, che si scaricano e giocano a piacimento.

Dal momento che Bethesda Softworks, proprietaria di Fallout, è stata acquisita da Microsoft, i giochi della serie fanno parte della libreria di Game Pass.

Nello specifico l'abbonamento è così strutturato:

Xbox Game Pass Core : un tier base che permette l'accesso alle modalità online dei giochi e include una piccola libreria on demand;

: un tier base che permette l'accesso alle modalità online dei giochi e include una piccola libreria on demand; Xbox Game Pass : include giochi per console Xbox;

: include giochi per console Xbox; PC Game Pass : include giochi per PC;

: include giochi per PC; Xbox Game Pass Ultimate: include tutti i giochi per Xbox e per PC, l'accesso alle modalità online e la possibilità di giocare in cloud, senza dover scaricare i giochi singolarmente. Basterà premere la loro icona per avviarli, a patto di avere una buona connessione internet.

Potete saperne di più su Game Pass consultando la nostra guida al servizio.

Come giocare tutti i Fallout spendendo solo 1€

È possibile abbonarsi per 14 giorni di prova a Game Pass pagando solamente 1€, ma solo se non siete mai stati abbonati prima, come potete leggere sul sito ufficiale del servizio.

Procedendo con l'attivazione, si ha diritto a 14 giorni di utilizzo di Game Pass a 1€, trascorsi i quali si passa al rinnovo abituale mensile da 9,99€ nel caso di PC Game Pass e di 14,99€/mese per Game Pass. Ultimate.

È comunque possibile disdire l'abbonamento prima del rinnovo in qualsiasi momento, casomai doveste decidere di non averne bisogno in futuro.

Se, invece, siete già stati abbonati in passato e quindi non potete usufruire dello speciale di benvenuto a 1€, potete abbonarvi nuovamente a Game Pass a prezzo ridotto approfittando degli sconti di Instant Gaming.