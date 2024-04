Da quale Fallout iniziare e quanti sono i giochi?

La febbre da Fallout ha investito molti nuovi fan che, dopo aver scoperto la serie TV di Amazon Prime Video, sono rimasti affascinanti dall'universo post-nucleare di casa Bethesda Softworks (qui le indicazioni su come vederla).

Se siete tra questi e, dopo aver seguito le vicende degli episodi, ora vi state avvicinando per la prima volta ai videogiochi, in questo articolo facciamo il punto su quanti sono, su che piattaforme potete recuperarli e da quali vale la pena iniziare a giocare.

Gusti permettendo, ovviamente!

Tutti i giochi di Fallout e dove giocarli

Nel corso della sua longeva storia, la saga Fallout si è mossa in realtà tra diverse tipologie di videogioco.

I primi capitoli erano più vicini a classici CRPG da giocare su PC, mentre quelli più recenti mescolano meccaniche da shooter in prima persona a una forte anima da gioco di ruolo.

Vediamo insieme cosa significa tutto questo.

Fallout

Uscita : 30 settembre 1997

: 30 settembre 1997 Piattaforme: PC

Sviluppato da Interplay, l'originale Fallout ebbe il merito di dare nuova linfa vitale ai giochi di ruolo classici da vivere su PC – quelli con visuale isometrica.

Era ambientato nel 2161, in uno scenario degli Stati Uniti che doveva ricalcare i territori dell'odierna California. Oggi, per ovvi motivi il gioco sente il peso dei suoi anni, ma può essere interessante recuperarlo su Steam per coloro che vogliono cominciare il loro viaggio dalle origini della saga.

Fallout 2

Uscita : 1 dicembre 1998

: 1 dicembre 1998 Piattaforme: PC

Black Isle Studios si prese sulle spalle il franchise per Bethesda Softworks, dando i natali circa un anno dopo il capostipite a Fallout 2. Si trattava ancora una volta di un gioco di ruolo classico, ambientato nel 2241 e quindi ottant'anni dopo i fatti di Fallout, nelle aree degli odierni Stati della California e del Nevada.

In questo caso, sono gli unici due giochi ad avere un collegamento diretto (i protagonisti di Fallout 2 sono i diretti discendenti di quelli di Fallout). Potete ancora giocarci su Steam, se interessati.

Fallout Tactics

Uscita : 30 marzo 2001

: 30 marzo 2001 Piattaforme: PC

Sviluppato da Micro Forté, Fallout Tactics fu il terzo capitolo ufficiale a uscire per la serie di Bethesda Softworks, ma tentò un approccio diverso: in questo caso, infatti, le dinamiche da gioco di ruolo erano un po' più in sordina rispetto invece al focus sui combattimenti e sulla tattica, che richiedevano ai giocatori di ragionare in modo strategico.

Incentrato sulla confraternita d'acciaio, che sarebbe poi divenuta un punto cardine di tutti i giochi successivi, proponeva tre diverse modalità di combattimento (a turni continui, a turni individuali e a turni di squadra). Includeva per la prima volta anche una modalità multiplayer, dove ogni giocatore poteva controllare la sua squadra.

All'interno della timeline ufficiale viene piazzato nel 2197 e oggi potete giocarlo su PC.

Fallout 3

Uscita : 28 ottobre 2008

: 28 ottobre 2008 Piattaforme : PC, PS3, Xbox 360

Piattaforme : PC, PS3, Xbox 360

La grandissima capillarità venne raggiunta dalla saga molti anni dopo, con il boom di Fallout 3, sviluppato direttamente da Bethesda Game Studios (capitanati da Todd Howard, che ha collaborato anche alla realizzazione della serie TV di Amazon Prime Video).

Ambientato nel 2277, nell'area dalle parti di Washington DC e quindi nella cosiddetta Zona Contaminata della Capitale – all'altro lato rispetto alla West Coast protagonista dei vecchi episodi – il gioco cambiava approccio e si trasformava in un gioco di ruolo in soggettiva. Una volta creato il proprio sopravvissuto ed emersi dal Vault, si poteva scorrazzare liberamente per il mondo brandendo le proprie armi.

Le sparatorie, tuttavia, pur essendo in soggettiva non puntavano mai sulla frenesia, ma su un sistema di mira e puntamento verso le diverse parti del corpo dei nemici, con possibilità in percentuali di centrarli e fare danno. Inoltre, c'erano tante possibilità di scelta (anche moralmente abiette, a discrezione del giocatore) che resero Fallout 3 un gioco di ruolo estremamente amato e interessante.

Oggi potete ancora giocarci su PC: vi raccomandiamo la nostra scheda del gioco per vedere tutte le possibili opzioni d'acquisto.

Fallout New Vegas

Uscita : 22 ottobre 2010

: 22 ottobre 2010 Piattaforme : PC, PS3, Xbox 360

Piattaforme : PC, PS3, Xbox 360

Dopo il successo del terzo capitolo, a prendere in mano le redini del successivo fu il team Obsidian Entertainment, ossia gli storici maestri dei giochi di ruolo. Il team, guidato da Josh Sawyer (che oggi potreste conoscere anche per l'intrigante Pentiment) diede così vita a Fallout New Vegas, ambientato nel 2281 (pochi anni dopo le vicende di Fallout 3 e circa duecento anni dopo la Grande Guerra del 2077).

La struttura di gioco ereditava quanto di buono fatto da Fallout 3, proponendo ancora un approccio da gioco di ruolo action in prima persona, con una forte impronta ruolistica – come nella tradizione di Obsidian. Il sistema di shooting VATS venne migliorato grazie all'arrivo di nuove armi e nuove possibilità di attacco, con abilità specifiche.

Inoltre, essendo ambientato a Las Vegas (o in quello che ne rimane, ndr) il gioco proponeva anche affascinanti scenari che cercavano di far rivivere i casinò della celebre cittadina, con anche mini-giochi a tema. Tutt'oggi, New Vegas è amato e ricordato come uno dei migliori episodi (se non il migliore) mai apparsi nella saga Fallout.

Consultate la nostra scheda per tutte le opzioni per acquistarlo, ma sappiate che si trova anche su Instant Gaming e potete giocarci comodamente su PC.

Fallout 4

Uscita : 10 novembre 2015

: 10 novembre 2015 Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Ancora oggi è l'ultimo episodio single player principale uscito per la saga Fallout, nonostante il tempo trascorso dal suo lancio. Sviluppato nuovamente da Bethesda Game Studios, il gioco è ambientato da Boston e si svolge nel 2287, dieci anni dopo gli eventi di Fallout 3.

Riprendeva ancora una volta i sistemi dei precedenti titoli di successo, andando a costruire sulla soggettiva e le meccaniche di shooting affidate al VATS: in questo caso, venivano aggiunte alla formula anche altre novità, come la possibilità di costruire la propria base e il proprio avamposto – con creazioni davvero incredibili da parte di molti giocatori. Il sistema di crafting era molto approfondito ed era anche possibile costruire e indossare per pezzi singoli la propria ambita (e potentissima) armatura atomica.

Il 25 aprile 2024 è previsto il lancio della patch che renderà il gioco ottimizzato specificamente per PS5 e Xbox Series X|S, ma anche senza quest'ultima è possibile giocare sulle console odierne in retrocompatibilità, usando le copie per PS4 e Xbox One, rispettivamente.

È possibile recuperare il gioco facilmente su Instant Gaming per PC, mentre è un po' più complicato trovarlo in copia fisica su Amazon per console.

Fallout 76

Uscita : 14 novembre 2018

: 14 novembre 2018 Piattaforme : PC, PS4, Xbox One

Piattaforme : PC, PS4, Xbox One

Sviluppato da Bethesda Game Studios, Fallout 76 fu il tentativo di trasformare in un multiplayer di massa l'universo di Fallout, come già il team era riuscito a fare con i lavori di Zenimax Media Online su The Elder Scrolls Online, per la saga di The Elder Scrolls. Il gioco ebbe tuttavia un debutto molto complicato, poiché nei primi mesi i contenuti erano molto scarni e non all'altezza del franchise.

Col tempo, tuttavia, Fallout 76 è riuscito a ritagliarsi la sua fetta di giocatori, che nel suo universo condiviso online possono scorrazzare per l'Appalachia (West Virginia), andando in cerca di risorse, di altri giocatori, di missioni e... beh, di bombe nucleari, ovviamente. Oggi è possibile giocare sia nei mondi pubblici previsti dagli sviluppatori, sia in mondi personalizzati creati dai giocatori con abbonamento Fallout 1st attivo (non necessario per forza, se volete solo giocare).

È possibile recuperare facilmente il gioco su Amazon e su Instant Gaming.

Spin-off videoludici

Agli episodi principali, al di là di alcuni giochi da tavolo, si sono affiancati anche alcuni giochi "minori", definiti spin-off. Vediamo quali sono.

Fallout Shelter

Uscita : 14 giugno 2015

: 14 giugno 2015 Piattaforme : iOS, Android, PC, Xbox One, PS4, Switch

Piattaforme : iOS, Android, PC, Xbox One, PS4, Switch

Amatissimo alla sua uscita, Fallout Shelter è un gioco mobile disponibile gratis che vi permette di creare e gestire un vostro Vault, ampliandolo stanza per stanza e prendendovi cura dei desideri dei suoi abitanti.

Il suo successo lo ha portato a esordire anche su PC e console: potete leggere la nostra recensione per saperne di più.

Fallout Shelter Online

Uscita : 1 giugno 2020

: 1 giugno 2020 Piattaforme: iOS, Android

Lanciato inizialmente per tentare la conquista del mercato cinese, Fallout Shelter Online arrivò dopo qualche mese anche nel resto del mondo, provando a mescolare le meccaniche da sequel di Fallout Shelter a quelle di un gacha.

Sono previste anche battaglie online e c'è una storia da seguire, ma personalmente mi orienterei molto più sul gioco precedente che su questo.

Da quale Fallout iniziare?

In realtà potete iniziare da gioco che preferite, poiché non ci sono collegamenti complessi di cui tenere conto tra i diversi giochi – al di là del contesto post-nucleare condiviso.

Se non avete paura dei giochi che sentono un po' la loro età e siete cultori dei giochi di ruolo classici, potete iniziare dal primo Fallout. Questo titolo e Fallout 2 sono gli unici ad avere un legame propriamente stretto, poiché i protagonisti del secondo sono i discendenti del primo: per questo, se vi interessano i CRPG, partire da Fallout prima di dedicarvi a Fallout 2.

Se, invece, cercate qualcosa di più moderno, Fallout 3 è ancora oggi molto amato e piuttosto oscuro in alcune sue scelte: può colpire nel segno. Fallout New Vegas è quello più soddisfacente dal punto di vista delle dinamiche di puro gioco di ruolo e, probabilmente, è ancora il più amato di tutti.

Fallout 4, invece, è da preferire per chi cerca anche tanta azione ed è attratto dai sistemi di crafting, oltre che dal fatto che sia molto più recente di tutti gli altri.

Infine, Fallout 76 è raccomandato a chi pensa di volersi divertire online incontrando altri giocatori, ma ricordate che per giocare online su console avete bisogno di PlayStation Plus/Xbox Game Pass Core o Ultimate.

La scelta, insomma, è tutta vostra: non c'è un ordine giusto in cui andare per recuperare la saga di Fallout. Iniziate dal gioco che vi ispira di più!

Le storie dei Fallout sono collegate?

Tutti i videogiochi di Fallout condividono lo stesso contesto narrativo (la devastante guerra nucleare del 2077), ma non immaginateli con storie direttamente sequenziali e strettamente collegate, come potrebbero essere quelle di un Kingdom Hearts, di un The Last of Us o di un Metal Gear.

Sono collegati tra loro i primi due giochi (e senza troppa profondità), ma nel caso di tutti gli altri pur essendo presenti dei piccoli rimandi ai fatti precedenti, è possibile sempre giocare un capitolo senza aver mai toccato il precedente.

Se volete giocare New Vegas, per fare un esempio, non avrete bisogno di sapere cosa è successo in Fallout 3. Anche perché molto di quanto accadrà in Fallout 3 potrebbe dipendere da cosa decidere di fare voi all'interno del gioco...