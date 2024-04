Serie TV di Fallout: quando esce, dove vederla e quanto costa abbonarsi?

Le serie TV nate come adattamenti di videogiochi stanno vivendo un periodo piuttosto florido: pensiamo al successo avuto dalla serie HBO di The Last of Us, di cui vi abbiamo parlato abbondantemente nel nostro hub dedicato proprio a queste produzioni, o al recente ritorno dell'adattamento televisivo di Halo firmato da Paramount.

Alla lunga lista dei nomi dei videogiochi balzati sul piccolo o grande schermo si aggiungerà prestissimo anche Fallout, che vuole portarsi nel mondo post-apocalittico di casa Bethesda.

In questo articolo vediamo quando uscirà, cosa cambierà rispetto al videogioco (senza spoiler, ovviamente!) e come fare a vederla in Italia.

Serie TV di Fallout, quando esce?

L'appuntamento con la serie TV di Fallout è fissato per l'11 aprile prossimo.

Gli otto episodi che la comporranno saranno pubblicati tutti nella stessa data, quindi volendo potrete anche guardarli consecutivamente, concedendovi un po' di binge watching.

Serie TV di Fallout, di cosa parla?

I temi della serie TV di Fallout saranno in realtà piuttosto vicini a quelli della serie videoludica. Ci troveremo questa volta a Los Angeles, nel mondo post-guerra nucleare che caratterizza i videogiochi, a scoprire una storia originale che però si incastona nel canone della saga di videogiochi.

Firmata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, già apprezzatissimi autori di Westworld, la serie vanterà un cast con nomi come Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten e Kyle MacLachlan.

I nostri protagonisti si ritroveranno a tu per tu con radiazioni e con creature che sono state pesantemente mutate dall'impatto delle armi atomiche – umani compresi, dato che immagini e trailer ci hanno anche svelato che aspetto avranno i celebri ghoul protagonisti del franchise.

Seguiremo così l'avventura di Lucy (Ella Purnell), che deciderà di avventurarsi nel deserto in questo mondo decisamente inospitale.

Nel suo percorso, la nostra protagonista si troverà di fronte creature di ogni sorta, mentre l'atmosfera della serie proverà a mettere insieme quella comicità brutale e quello stile anni '50 che da sempre caratterizza il non desiderabile futuro raccontato da Fallout.

Serie TV di Fallout, dove vederla?

Fallout sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video, il che significa che sarà necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime per vederlo. Si tratta dello stesso abbonamento che utilizzate abitualmente, ad esempio, per i vostri acquisti su Amazon con spedizione inclusa: se ce lo avete già, non c'è bisogno di un abbonamento specifico per i contenuti Video di Prime.

Se, invece, non siete ancora abbonati, potete farlo approfittando della prova gratis di 30 giorni: senza pagare nulla, potrete accedere a Prime Video, ma anche alla consegna rapida, ad Amazon Prime Reading, Amazon Luna, Amazon Music e tutti gli altri servizi normalmente inclusi nell'abbonamento, cominciando a pagare dopo il primo mese (ma, se volete, potete disdire in qualsiasi momento e non ci sono vincoli).

Amazon Prime Video, quanto costa l'abbonamento?

Per quanto riguarda i costi, l'abbonamento Amazon Prime è così proposto allo stato attuale:

4,99€/mese con abbonamento mensile;

con abbonamento mensile; 49,99€/anno con abbonamento annuale.

Tuttavia, dal 9 aprile sono previste delle modifiche per gli abbonamenti in Italia, anche per coloro che sono già clienti. Avremo così:

Piano standard : includerà un numero limitato di annunci pubblicitari;

: includerà un numero limitato di annunci pubblicitari; Piano senza pubblicità: costerà 1,99€ in più/mese rispetto al piano standard e non prevederà il passaggio di pubblicità durante i contenuti, che saranno quindi senza interruzioni.

In vista del debutto di Fallout, quindi, scegliete l'abbonamento che più è vicino alle vostre esigenze. Il Vault è quasi aperto e la zona contaminata attende...