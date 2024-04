Prezzo TOP su Nintendo Switch OLED Mario Edition grazie a questo COUPON!

Approfittate di questa offerta imperdibile su eBay inerente alla console Nintendo Switch OLED Mario Edition, nella sua caratteristica colorazione rossa. Originariamente proposta a 349,99€, ora può essere vostra a soli 278€, grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina, che vi permette di ottenere uno sconto extra di 10€. Questa è l'occasione perfetta per entrare nel mondo di Mario e compagni con stile e risparmio.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

Nintendo Switch OLED Mario Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La console Nintendo Switch OLED (qui la recensione) Mario Edition si rivela un'opzione ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza di gioco portatile di alta qualità. Con il suo display OLED da 7 pollici a una risoluzione di 1280x720p, offre immagini vivide e colori intensi, rendendolo perfetto per godersi i titoli più popolari in mobilità. La batteria da 4310mAh assicura lunghe sessioni di gioco senza la necessità di ricariche frequenti, mentre la presenza di altoparlanti stereo e un jack audio da 3,5mm garantiscono un suono coinvolgente e di alta qualità. Grazie alla sua porta USB Type-C, la console offre inoltre versatilità di connessione.

Questo dispositivo è raccomandato sia ai fan dell'iconico personaggio Mario che ricercano un tocco speciale nel design, sia ai giocatori che desiderano la massima qualità visiva e di gioco in movimento.

In vendita a soli 278,00€, Nintendo Switch OLED Mario Edition rappresenta un'offerta eccezionale per gli amanti dei videogiochi. Grazie al suo schermo OLED di alta qualità, alla lunga durata della batteria e alle funzionalità audio avanzate, questa console offre un'esperienza di gioco superiore.

Vedi offerta su eBay