Prezzo BOMBA sulla Launch Edition di Tekken 8 per PS5! (-26%)

Se siete appassionati di videogiochi e amanti dei combattimenti, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon inerente alla Launch Limited Edition di Tekken 8 per PS5. Originariamente a 79,99€, ora è disponibile a soli 58,91€, garantendovi uno sconto del 26%. Non perdetevi assolutamente questa opportunità!

Tekken 8 Launch Limited Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La Launch Limited Edition di Tekken 8 (qui la recensione) è perfetta per gli appassionati di picchiaduro e in particolare per chi ha seguito con passione la saga di Tekken fin dalle sue origini. Questa edizione è consigliata agli amanti della serie che desiderano immergersi in una narrazione intensa che prosegue la tragica saga delle linee di sangue Mishima e Kazama, con sfide epiche che promettono di scuotere il mondo. Con una grafica di ultima generazione e 32 combattenti tra cui scegliere, offre un'esperienza di gioco senza precedenti, arricchita da nuove tattiche aggressive per un gameplay ancora più entusiasmante.

La possibilità di creare il proprio avatar nella nuova modalità Arcade Quest e di personalizzare i personaggi, gli elementi dell'HUD e la musica, rendono questa edizione un vero e proprio gioiello per i giocatori che amano dare un tocco personale alla propria esperienza di gioco.

Attualmente, potete portarvi a casa la Launch Limited Edition di Tekken 8 per PS5 a soli 58,91€, rispetto al prezzo originale di 79,99€, permettendovi di usufruire di un risparmio significativo su uno degli episodi meglio riusciti della serie. Questa versione limitata è un must per gli appassionati e per coloro che desiderano vivere al meglio le nuove dinamiche di gioco e la profonda narrazione che caratterizzano Tekken 8.

Vedi offerta su Amazon