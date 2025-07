Hot Wheels rende omaggio a una data epocale nella storia della scienza e del cinema celebrando il 40° anniversario del film cult Ritorno al Futuro con un set da collezione davvero imperdibile.

Grande Giove!

Per la prima volta, oltre alla leggendaria Time Machine, arriva anche il GMC Value Van del Dottor Emmett Brown, entrambi realizzati con dettagli die-cast e ruote Real Riders.

Un omaggio all’esperimento scientifico più iconico del cinema

Questo esclusivo set in scala 1:64 riproduce fedelmente una delle scene più amate del primo film, quella ambientata nel parcheggio del Twin Pines Mall, dove Doc svela per la prima volta la sua macchina del tempo. Il set include:

La Macchina del tempo in una nuova versione aggiornata, realizzata appositamente per il San Diego Comic-Con 2025, con una decorazione esclusiva.

Il GMC Value Van di Doc Brown, per la prima volta disponibile in scala 1:64, con grafiche originali ispirate al film del 1985.

Packaging da collezione con diorama e scatola interattiva

Il set è confezionato in un elegante diorama cinematografico che riproduce il celebre parcheggio dove tutto ebbe inizio. Il packaging interno con finestra trasparente permette di ammirare i dettagli delle miniature, mentre la scatola esterna interattiva presenta una rampa estraibile laterale: proprio come nella scena in cui la DeLorean viene scaricata per il suo primo viaggio temporale.

Un pezzo imperdibile per fan e collezionisti

Questo set rappresenta un’occasione unica per i fan di Back to the Future e per i collezionisti Hot Wheels. La combinazione tra fedeltà cinematografica, materiali di alta qualità e packaging di forte impatto lo rende uno dei prodotti più attesi del 2025.