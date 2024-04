Monitor gaming LG 45GR95QE UltraGear in SCONTO! RISPARMI 100€!

Scoprite questa offerta imperdibile su Amazon inerente al monitor gaming LG 45GR95QE UltraGear! Oggi lo potete avere a soli 1399,99€, rispetto al prezzo originale di 1499,99€, con uno sconto di 100€. Non lasciatevi sfuggire questa promozione per potenziare il vostro setup di gioco.

Monitor gaming LG 45GR95QE UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming LG 45GR95QE UltraGear è l'acquisto ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza visiva senza pari. Grazie alla sua dimensione di 45 pollici e alla forma curva, questo monitor è progettato per immergervi completamente nei vostri mondi di gioco preferiti, rendendo ogni sessione più coinvolgente. Con una risoluzione UltraWide Quad HD di 3.440x1.440 pixel, offre immagini nitide e dettagliate, mentre il suo tempo di risposta di 0,03ms elimina sfocature e ritardi, assicurando partite fluide anche nelle scene di azione più veloci.

Se siete giocatori competitivi che non vogliono compromessi sulla qualità dell'immagine o sulle performance, LG 45GR95QE UltraGear è in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza. Con supporto sia per NVIDIA G-Sync che AMD FreeSync Premium a 240Hz, garantisce una visione priva di interruzioni e tearing dell'immagine. Inoltre, con l'aggiunta delle funzionalità Game Optimizer e Game Dashboard, potete personalizzare l'esperienza in base al genere di gioco, migliorando ulteriormente la vostra competitività online.

Attualmente disponibile a soli 1.399,99€, il monitor gaming LG 45GR95QE UltraGear è la scelta premium per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni eccezionali, immagini straordinarie e un'esperienza di gioco personalizzabile. Con le sue funzionalità avanzate e la qualità costruttiva, rappresenta un investimento solido per migliorare significativamente la vostra postazione gaming.

Vedi offerta su Amazon