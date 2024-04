Prezzo BOMBA su questa smart TV TCL 65" mini LED! (-18%)

In cerca della vostra prossima TV gaming? La smart TV TCL 65QM8B è attualmente in offerta su Amazon a soli 899,90€, rispetto al prezzo consigliato di 1099,90€, con uno sconto del 18%. Non perdete l'opportunità di portarvi a casa tutto questo a un prezzo eccezionale.

Smart TV TCL 65QM8B, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV TCL 65QM8B rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono rinunciare a una qualità dell'immagine ai massimi livelli. Grazie alla sua tecnologia 4K HDR PREMIUM e Quantum Dot, offre colori vividi e dettagli nitidi che trasformano ogni visione in un'esperienza coinvolgente. Il pannello da 65" a 144Hz garantisce un'eccellente fluidità d'immagine, ideale non solo per gli amanti dei film d'azione e dello sport ma anche per i videogiocatori esigenti. Con il GAME MASTER PRO 2.0, questa TV diventa una scelta obbligata per chi cerca le prestazioni più elevate nei videogiochi, assicurando bassa latenza e ottimizzazione dell'immagine. Inoltre, l'integrazione con Google TV e la compatibilità con servizi come Apple AirPlay 2 e l'assistente vocale Google Assistant, rende questa smart TV un vero e proprio hub di intrattenimento connesso, adatto a soddisfare ogni esigenza della vita moderna digitale.

La smart TV TCL 65QM8B si rivolge anche a chi desidera ampliare le proprie possibilità di intrattenimento domestico senza sacrificare la qualità audio, grazie agli avanzati speaker del sistema audio Onkyo 2.0​ e all'immersione sonora del Dolby Atmos. È pertanto la scelta perfetta per le famiglie, i gamers e gli aficionados della tecnologia che vogliono portare l’esperienza di visione e ascolto a un livello superiore.

Con un prezzo scontato di 899,90€, la smart TV TCL 65QM8B si presenta come un'offerta eccezionalmente vantaggiosa per chi desidera elevate prestazioni sia nella visione di contenuti multimediali che nel gaming. La combinazione di qualità dell'immagine, capacità di gaming avanzate e un'esperienza audio immersiva ne fanno un acquisto raccomandato per trasformare ogni momento di intrattenimento in un'ottima esperienza.

Vedi offerta su Amazon