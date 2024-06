BELLISSIMA tastiera gaming Akko 3108 Horizon a soli 75€!

Akko 3108 Horizon è una tastiera gaming meccanica cablata che unisce stile e prestazioni superiori. Originariamente venduta a 95,99€, è oggi disponibile a soli 75,19€ grazie a uno sconto del 22%. Questa tastiera QWERTY è dotata di copritasti PBT Doubleshot e utilizza interruttori lineari giallo crema, perfetti sia per il gaming che per la scrittura intensiva. Nonostante l'assenza di illuminazione RGB, dispone di slot LED per personalizzazioni future. È dotata di funzionalità macro programmabili, regolazione dell'altezza e un connettore USB Type-C per una connessione rapida e stabile.

Akko 3108 Horizon, chi dovrebbe acquistarla?

La Akko 3108 Horizon non è solo una tastiera da gaming, ma rappresenta un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Consigliata ai giocatori che apprezzano lo stile, è ideale anche per gli utenti che trascorrono lunghe ore a digitare. Gli interruttori lineari giallo crema offrono un feedback morbido e confortevole, riducendo la fatica anche dopo un utilizzo prolungato.

La Akko 3108 Horizon è ideale anche per chi desidera personalizzare al massimo le proprie sessioni di gioco o di lavoro. Grazie ai tasti completamente programmabili e al supporto per la creazione di macro complesse, gli utenti possono adattare la tastiera alle proprie esigenze specifiche, migliorando il proprio vantaggio competitivo o aumentando la propria efficienza. Con l'aggiunta di piedini regolabili per un comfort ottimizzato e la connettività Type-C per una compatibilità estesa, questa tastiera si rivela una scelta intelligente per affrontare ogni sfida con sicurezza.

La Akko 3108 Horizon è attualmente in offerta a 75,19€, beneficiando di uno sconto del 22% rispetto al prezzo originale di 95,99€. È la scelta ideale per chi cerca una tastiera gaming che combina estetica e prestazioni superiori. Il bellissimo design, le funzionalità avanzate come la programmazione macro e i materiali di alta qualità come i copritasti in PBT Doubleshot la rendono un prodotto consigliato per migliorare sia l'esperienza di digitazione che di gioco.

