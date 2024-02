PREZZO SUPER per questa power bank da 145W! (-40%)

Avere un power bank su cui poter contare è di importanza fondamentale per essere sempre tranquilli con i propri dispositivi, che non rimarranno mai senza batteria. È il caso di UGREEN Nexode, un power bank da 140W con 25.000 mAh di capacità, che in questo momento potete trovare un super sconto su Amazon grazie a un coupon che ne taglia il prezzo del 40%: potete così farlo vostro a 89,99€ anziché 149,99€.

UGREEN Nexode 140W, chi dovrebbe acquistarla?

Questa power bank risulta essere un ottimo acquisto per coloro che vivono una vita frenetica e necessitano di mantenere i loro dispositivi sempre carichi e pronti all'uso. Con una capacità di 25.000 mAh, è particolarmente adatta a chi viaggia spesso o trascorre lunghe giornate fuori casa, consentendo anche la ricarica di dispositivi come il MacBook Pro. Per quanto riguarda smartphone di ultima generazione come il Galaxy S24 Ultra e l'iPhone 15, è in grado di ricaricarli fino a 5 volte.

La sua ampia compatibilità la rende adatta a chi possiede diversi tipi di dispositivi. Grazie all'adozione delle tecnologie PD3.0 e QC3.0, assicura una ricarica estremamente veloce, permettendo di ricaricare il 56% di un MacBook Pro 2022 da 16" in soli 30 minuti. Questa power bank è consigliata per coloro che non possono permettersi lunghe attese durante la ricarica e hanno bisogno di un dispositivo altamente efficiente.

Dotata di tre porte di output, presenta un design intelligente e premium, completo di uno schermo LED digitale per monitorare la batteria residua. Il suo aspetto elegante si adatta bene ai viaggiatori moderni, offrendo una soluzione pratica e alla moda per rimanere sempre connessi in ogni situazione. E oggi, grazie al coupon, potete acquistarlo risparmiando il 40% sul suo prezzo abituale: un'occasione molto ghiotta e da cogliere al volo.

Attenzione: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 40% durante il checkout

