Polaroid OneStep SX-70 LEGO a 66€: per i veri appassionati!

Nell'attesa di conoscere di più su LEGO Horizon Adventures, oggi vi consigliamo un bellissimo set dal sapore vintage. Per gli appassionati di fotografia, Amazon offre una promozione imperdibile sulla fotocamera Polaroid OneStep SX-70 LEGO, un kit di costruzione che riproduce con incredibile fedeltà la famosa fotocamera vintage. Normalmente venduto a 79,99€, ora è disponibile al prezzo speciale di 65,79€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 18%. Questo set non solo vi permetterà di riportare in vita uno dei più iconici pezzi di storia della fotografia, ma vi offrirà anche ore di divertimento nella costruzione e nella scoperta dei dettagli autentici che hanno reso grande la Polaroid OneStep SX-70. Fantastico come regalo per qualsiasi occasione, questo modello LEGO Ideas è un must-have per adulti e adolescenti desiderosi di esplorare il mondo della fotografia in modo creativo e originale.

Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

Polaroid OneStep SX-70 LEGO è l'acquisto perfetto per gli amanti della fotografia e per i fan degli oggetti da collezione vintage. Questa replica in mattoncini dell’iconica fotocamera offre non solo l'opportunità di immergersi in un hobby creativo, ma anche di rievocare la nostalgia delle immagini istantanee. Da segnalare i dettagli come il mirino, lo spettro dei colori e la manopola della sensibilità alla luce. Include anche adesivi che riproducono le grafiche autentiche della fotocamera originale.

Gli amanti della fotografia apprezzeranno il pack di pellicole Time-Zero costruibili, che contiene tre "foto" particolari (una è l’immagine dell’inventore della Polaroid Edwin H. Land!). Questo insieme di 516 pezzi, non è solo un omaggio alla storia della fotografia ma anche un invito alla costruzione creativa, guidata da istruzioni dettagliate e racconti dei fan-designer e designer LEGO che hanno partecipato alla sua realizzazione.

A 65,79€, la Polaroid OneStep SX-70 LEGO è la scelta ideale per chi cerca un regalo o un oggetto da collezione unico nel suo genere. Con il suo aspetto autentico e le funzionalità che rievocano il fascino delle fotocamere d'epoca, questo modello saprà conquistare il cuore degli appassionati di fotografia e dei fan LEGO alla ricerca di un pezzo da esporre con orgoglio.

Vedi offerta su Amazon