LEGO Horizon Adventures per Switch sarà uguale alle altre versioni?

LEGO Horizon Adventures è stato infatti annunciato durante la Summer Game Fest 2024, portando le avventure di Aloy per la prima volta anche su console Nintendo Switch.

Dopo il ben noto Forbidden West (che trovate su Amazon), la coraggiosa Aloy tornerà in scena, ma sotto forma di mattoncini.

Si tratta di un videogioco decisamente particolare rispetto a quanto fatto finora con uno dei franchise di punta di PlayStation, come il primo trailer ha giustamente mostrato in maniera evidente.

Ora, come riportato anche da MyNintendoNews, sembra proprio che la versione Switch di LEGO Horizon Adventures non avrà troppo da invidiare alle altre.

Il gioco è in sviluppo per PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e, appunto, Switch. La maggior parte delle anteprime si è concentrata sulla versione per PlayStation 5, anche se Kotaku ha deciso di toccare con mano la versione per Nintendo Switch.

La redazione ha scoperto che la versione Switch di LEGO Horizon è stata sviluppata contemporaneamente alle versioni PlayStation.

Un'altra cosa che hanno notato è che il titolo sarà giocabile con un singolo Joy-Con: a fronte di ciò, i possessori di Switch possono giocare in co-op direttamente e senza bisogno di controller aggiuntivi.

«Il gioco è stato progettato per essere giocabile con un solo joystick, in modo che la modalità multigiocatore fosse disponibile fin dall'inizio con l'utilizzo di un singolo Joy-Con», spiega Tim Symons di Guerrilla Games.

Piuttosto che realizzare il gioco per PS5 e ridimensionarlo, le due versioni sono state realizzate contemporaneamente: «In realtà facciamo tutto nello stesso momento, in parallelo, quindi abbiamo un team dedicato di ingegneri che ottimizza tutto questo per Switch, ma sarà esattamente lo stesso».

«Infine, questa nuova partnership significa che Aloy potrebbe eventualmente arrivare nel prossimo Super Smash Bros? "Sarebbe bello. Se parli con Nintendo e vogliono invitarci fammi sapere», ha concluso Symons.

