PlayStation Plus vs Xbox Game Pass: differenze e analogie tra gli abbonamenti

I servizi in abbonamento sono ormai una costante della quotidianità dei videogiocatori. E chi possiede console di nuova generazione si trova di fronte a due opzioni: PlayStation Plus, per la sua PS5, o Xbox Game Pass, per le sue piattaforme Microsoft (e non solo quelle, ma lo vedremo).

Immaginiamo che abbiate acquistato entrambe le console ma vogliate attivare un abbonamento solamente su una: quali sono le differenze e quali le analogie? Quale conviene a seconda delle proprie necessità?

Advertisement

In questa guida, facciamo il punto su tutti i vari aspetti di PS Plus e di Game Pass, in modo che possiate decidere consapevolmente.

PlayStation Plus vs Game Pass: vantaggi e prezzi

In entrambi i casi, Plus e Game Pass prevedono diversi livelli di abbonamento, con benefici diversi a seconda del tier che avete scelto.

PlayStation Plus

È possibile abbonarsi a Plus tramite PlayStation Store, sul sito ufficiale da browser e anche acquistando delle speciali card di credito per ricaricare il proprio account su PSN.

Essential | 8,99 €/mese - 24,99€/trimestre - 71,99€/anno

Selezione di giochi mensili da riscattare Accesso al multiplayer online dei giochi Sconti esclusivi Funzionalità Plus (cloud save, guida al gioco, share play, contenuti extra)

| 8,99 €/mese - 24,99€/trimestre - 71,99€/anno Extra | 13,99€/mese - 39,99€/trimestre - 125,99€/anno Tutti i benefici del livello precedente Catalogo giochi on demand per PS4 e PS5 Giochi Ubisoft+ Classics

| 13,99€/mese - 39,99€/trimestre - 125,99€/anno Premium | 16,99€/mese - 49,99€/trimestre - 151,99€/anno Tutti i benefici dei livelli precedenti Giochi classici da vecchie generazioni PlayStation Versioni di prova a tempo di giochi selezionati Streaming nel cloud dei giochi supportati

| 16,99€/mese - 49,99€/trimestre - 151,99€/anno

Trovate maggiori dettagli sugli abbonamenti PS Plus sul sito ufficiale.

Xbox Game Pass

È possibile abbonarsi a Game Pass dalla propria console, da browser su PC o utilizzando delle apposite card di credito da riscattare sullo store Microsoft della vostra piattaforma.

Core | 6,99€/mese Accesso al multiplayer online dei giochi Sconti esclusivi Selezione di oltre 25 giochi per console

| 6,99€/mese Xbox Game Pass | 10,99€/mese Accesso al multiplayer online dei giochi Sconti esclusivi Catalogo di giochi on demand su console , che include giochi Microsoft dal day-one

| 10,99€/mese PC Game Pass | 9,99€/mese Catalogo di giochi on demand su PC , che include giochi Microsoft dal day-one Abbonamento a EA Play e giochi della libreria EA inclusi Sconti esclusivi

| 9,99€/mese Game Pass Ultimate | 14,99€/mese Catalogo di giochi on demand su PC, console e via cloud , con giochi Microsoft inclusi dal day-one Sconti e ricompense esclusivi per gli abbonati Accesso al multiplayer online dei giochi su console Xbox Abbonamento a EA Play e giochi della libreria EA inclusi

| 14,99€/mese

Trovate maggiori dettagli sugli abbonamenti Game Pass e i loro prezzi sul sito ufficiale.

PlayStation Plus vs Game Pass: giochi inclusi

Se è vero che in entrambi i casi serve almeno il livello base dell'abbonamento per accedere al multiplayer online dei giochi su console, il dubbio è un altro: quale abbonamento sottoscrivere per avere molti giochi da giocare?

In entrambi i casi, sono previsti molti giochi all'interno della libreria. La vera differenza sta nel fatto che Game Pass propone su base costante giochi dal day-one, mentre su PlayStation Plus questo è un evento più raro (come fu nel caso di Stray, ad esempio).

Inoltre, Game Pass include dal day-one tutti i giochi degli Xbox Game Studios (come Halo, Starfield e in futuro Hellblade II, ad esempio), mentre PlayStation Plus non include i giochi dei PlayStation Studios dal day-one, poiché Sony riterrebbe questa pratica non sostenibile dal punto di vista economico. Non aspettatevi di trovare futuri God of War, Horizon o Spider-Man inclusi nell'abbonamento al lancio, insomma.

In sintesi, quindi:

PlayStation Plus (da Extra in su) Game Pass Giochi on demand √ √ Giochi first-party dal day-one x √

Di recente, ad esempio, Game Pass ha proposto dal day-one anche giochi come Payday 3 – che non è prodotto direttamente da Microsoft. Non è una rarità, insomma, che l'abbonamento venga sfruttato come rampa di lancio anche da giochi third-party.

Quanto a lungo rimangono i giochi su PlayStation Plus e Xbox Game Pass?

Sia su PlayStation Plus che su Game Pass i giochi non rimangono disponibili per sempre, all'infuori di quelli prodotti da Microsoft – per la quale, ovviamente, non possono scadere gli accordi di licenza con se stessa. Ci sono giochi che rimangono disponibili qualche mese e altri che rimangono disponibili un anno. Ci sono stati anche casi di giochi usciti dalle librerie e poi rientrati in seguito.

La nostra raccomandazione, in tal senso, è di giocare subito qualcosa che vi interessa, per non rischiare di trovarsi il gioco rimosso nei mesi successivi prima ancora di averlo portato al termine.

Plus vs Game Pass: giochi in cloud

PlayStation Plus Premium e Game Pass Ultimate – ossia i due livelli superiori di entrambi gli abbonamenti – consentono di accedere al gaming in cloud. Significa che è possibile avviare una selezione di giochi senza doverli scaricare, ma eseguendoli in remoto tramite la propria connessione internet (che deve quindi essere stabile e con un ping basso).

Di recente, PS Plus ha iniziato a sperimentare con lo streaming dei giochi PS5. Tuttavia, al momento Plus è qualche passo indietro rispetto a Game Pass, in merito all'infrastruttura del cloud – che è quella ereditata dal vecchio PlayStation Now. Non è sempre chiaro quali giochi siano eseguibili in cloud e quali no, mentre su Game Pass viene sempre comunicato chiaramente al momento dell'inserimento in catalogo, come potete vedere nel nostro riepilogo.

Il cloud di Game Pass Ultimate è supportato nativamente su piattaforme come Logitech G Cloud, Lenovo Legion Go e ASUS ROG Ally. Inoltre, è prevista anche la possibilità di sfruttarlo su Steam Deck, mediante questa guida ufficiale. È anche possibile utilizzarlo su PC, console e piattaforme mobile.

PlayStation Plus Premium si può utilizzare nativamente in cloud su console, PC e dispositivi mobile.

In conclusione

Se possedete sia PS5 che Xbox Series X|S, quindi, ci sono diversi motivi per cui abbonarsi all'uno o all'altro servizio. Indubbiamente, per la proposta dei giochi inclusi Game Pass è superiore, vista la libreria che include anche uscite molto recenti del day-one e i giochi degli Xbox Game Studios, come Forza Motorsport e Starfield – arrivati in questi mesi al momento del loro debutto sul mercato.

Di contro, nell'enorme quantità di giochi presenti su Game Pass non sempre la qualità si mantiene su alti livelli e ci sono dei titoli inclusi come palesi riempitivi – ma questo, seppur in misura minore, accade anche su PS Plus.

In sintesi, insomma, la raccomandazione è di abbonarvi a PlayStation Plus soprattutto se avete giochi non troppo recenti da recuperare e che sono magari inclusi all'interno dell'abbonamento, dal livello Extra in su.

La raccomandazione di abbonarsi a Xbox Game Pass è invece valida per chiunque abbia una console Xbox o un PC, dal momento che si ha la possibilità di accedere a giochi dal lancio senza pagarli i proverbiali 80 euro di listino.

Il grande supporto al cloud di Game Pass (eseguibile perfino da browser) rende l'abbonamento appetibile anche a chi non ha né un PC né una Xbox, ma ha una buona connessione e vuole godersi la libreria dei giochi disponibili in remoto. I titoli degli Xbox Game Studios, di solito, vengono a loro volta lanciati con supporto al cloud fin dal day-one – il che significa che potete giocarli in remoto, tramite la vostra connessione, anche semplicemente sul vostro smartphone, senza una piattaforma da gioco dedicata e quindi senza bisogno di comprare una Xbox o un PC.

Plus Essential Plus Extra Plus Premium Game Pass Core Xbox Game Pass PC Game Pass Game Pass Ultimate Accesso al multiplayer online √ √ √ √ √ // √ Sconti dedicati √ √ √ √ √ √ √ Giochi del mese √ - - - - - - Giochi on demand - √ √ √ (libreria ridotta) √ √ √ Giochi first-party dal day-one - - - - √ √ √ Cloud gaming - - √ - - - √

Perché scegliere PlayStation Plus

Perché si giocano titoli multiplayer online e si ha bisogno dell'accesso ai server;

e si ha bisogno dell'accesso ai server; Per approfittare di iniziative come i doppi sconti di PlayStation Store ;

; Per accedere all'archiviazione cloud dei salvataggi e alle guide ai Trofei incluse nell'interfaccia di PS5;

e alle incluse nell'interfaccia di PS5; Per accedere a una libreria di giochi on demand non sempre recente ma piuttosto ricca (che include i classici Ubisoft+), ma che non include i giochi dei PlayStation Studios dal day-one;

non sempre recente ma piuttosto ricca (che include i classici Ubisoft+), ma che include i giochi dei PlayStation Studios dal day-one; Per giocare i classici dell'epoca PSOne, PS2 e PS3 (dal livello Premium).

Perché scegliere Game Pass