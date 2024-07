Partono i saldi estivi CDKeys! Tantissimi titoli con sconti imperdibili!

Se siete appassionati di videogiochi, non potete assolutamente perdere i saldi estivi di CDKeys che offrono sconti eccezionali su tantissimi titoli! Questa è l'occasione perfetta per arricchire la vostra collezione di giochi preferiti con offerte incredibili su giochi di successo come Manor Lords, Elden Ring e Hogwarts Legacy. I saldi iniziano oggi, 19 luglio 2024 e terminano il 23 luglio 2024 alle 9:00. Non perdete questa opportunità unica di acquistare alcuni dei migliori giochi a prezzi scontatissimi!

Vedi offerte su CDKeys

Saldi estivi CDKeys, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti, troviamo Star Wars Jedi Survivor a soli 21,99€, con uno sconto del 69% rispetto al prezzo consigliato di 71,39€. Un altro affare imperdibile è Persona 3 Reload, disponibile a soli 40,49€, con uno sconto del 43% rispetto ai 71,30€ di listino.

Star Wars Jedi Survivor (qui la nostra recensione) è uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni. Questo gioco d'azione e avventura vi mette nei panni di un Jedi che deve sopravvivere in un universo ostile, combattendo contro forze oscure e risolvendo intricati enigmi. Il titolo offre una trama avvincente, grafica mozzafiato e un sistema di combattimento dinamico che vi terrà incollati allo schermo.

Un'altra offerta da non perdere è Persona 3 Reload, un remake del celebre JRPG che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Questo titolo vi immergerà in una storia profonda e coinvolgente, con personaggi memorabili e un sistema di combattimento a turni sofisticato. Persona 3 Reload non solo migliora la grafica e le meccaniche di gioco dell'originale, ma aggiunge anche nuovi contenuti che arricchiscono ulteriormente l'esperienza di gioco. Con uno sconto del 43% durante i saldi estivi, è l'occasione perfetta per scoprire o rivivere questa fantastica avventura.

Non perdete tempo, queste offerte sono valide solo fino al 23 luglio! Visitate CDKeys e approfittate degli sconti su tantissimi giochi. Aggiungete subito questi fantastici titoli alla vostra collezione per nuove avventure senza spendere una fortuna!

Vedi offerte su CDKeys