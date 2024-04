Giocate OVUNQUE a Pac-Man con questa mini console!

La Gaming Week di Amazon è finalmente iniziata e porta con sé un'opportunità imperdibile per gli amanti del gaming. Amazon ha sconti interessanti su una vasta gamma di console, inclusi veri tesori da collezione. Prendiamo ad esempio questa straordinaria console portatile dedicata a Pac-Man! Si tratta della magnifica Pocket Player PRO, prodotta su licenza da My Arcade, disponibile in diverse versioni e qui interamente dedicata alla versione classica e iconica di Pac-Man. Attualmente in offerta con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 49,99€, potete acquistarla a soli 41,99€!

Pocket Player PRO di Pac-Man, chi dovrebbe acquistarla?

La console Pocket Player PRO di Pac-Man è un concentrato di bellezza, compattezza e colore! Si tratta di una console portatile dal design accattivante, che racchiude al suo interno il classico gioco degli anni '80, Pac-Man. Grazie al suo schermo luminoso e a colori, potrete goderti l'esperienza di gioco in versione handheld ovunque tu vada. Pur essendo un prodotto semplice, è stato curato nei minimi dettagli, con licenza ufficiale e pensato per soddisfare gli appassionati del retrogaming. Questa console non è solo funzionale e portatile, ma è anche un oggetto da collezione che farà la felicità di tutti i fan di Pac-Man.

La console è dotata di una modalità per 2 giocatori, che consente di alternarsi seguendo le indicazioni dello schermo, proprio come ai tempi del Game Boy. Inoltre, include un pratico laccetto da polso per evitare cadute accidentali. Funziona semplicemente con 4 batterie stilo, permettendovi di portare il classico Pac-Man ovunque. Il sistema di controllo rende il gioco estremamente fruibile e divertente, superando l'esperienza offerta dagli smartphone.

È un prodotto realizzato su misura per garantire ore di divertimento "classico" e spensierato, sia per i fan di lunga data del personaggio Namco sia per i nuovi giocatori, inclusi i più piccoli. Considerando il prezzo accessibile e il suo valore da collezione, non possiamo fare altro che consigliare vivamente di acquistarlo senza indugi! Lo trovate oggi a 41,99€ con lo sconto del 16%.

