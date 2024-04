Gli ottimi auricolari con IA OPPO Enco Air3i + oggi in sconto: -25%

Gli auricolari true wireless Enco Air3i+ di OPPO offrono un'esperienza audio di alto livello, con fino a 35 ore di autonomia, driver da 13,4mm per un suono dettagliato e tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione stabile fino a 10 metri. Dotati di controlli touch e cancellazione del rumore IA per chiamate chiare, sono oggi in offerta al prezzo speciale di 44,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 59,99€.

OPPO Enco Air3i, chi dovrebbe acquistarli?

Questi auricolari sono l'ideale per chi cerca un'esperienza audio impeccabile sia durante le chiamate che nell'ascolto della musica. Grazie al driver dinamico in titanio da 13,4mm, offrono un suono cristallino e dettagliato, perfetto per gli amanti della musica che desiderano una riproduzione fedele delle loro tracce preferite. La cancellazione del rumore potenziata dall'IA garantisce chiamate chiare anche in ambienti rumorosi, ideale per chi è sempre in movimento e ha bisogno di comunicazioni senza interruzioni.

Con un'autonomia fino a 35 ore, gli Enco Air3i+ sono adatti anche agli stili di vita più attivi, dal momento che assicurano un'esperienza audio continua per l'intera giornata. La loro compatibilità con Android e iOS li rende versatili per qualsiasi dispositivo, mentre la connettività Bluetooth 5.3 assicura un'esperienza senza ritardi anche con più dispositivi contemporaneamente. Inoltre, la certificazione IPX4 garantisce protezione contro gli spruzzi d'acqua, perfetta per chi ama portare la musica nelle proprie avventure.

A soli 44,99€, gli Enco Air3i+ offrono allora un ottimo rapporto qualità-prezzo, combinando prestazioni audio di alto livello, connettività affidabile e lunga durata della batteria. Si tratta dell'opzione ideale per gli amanti della musica e per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un paio di auricolari affidabili a un prezzo accessibile.

