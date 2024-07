OFFERTA TOP! Questo monitor MSI oggi COSTA SOLO 169€!

State valutando l'acquisto di un nuovo monitor? Date un'occhiata a MSI Modern MD272XP, un display di qualità elevata oggi disponibile a un prezzo speciale. Questo prodotto premiato con il Red Dot Design Award 2021 offre un pannello IPS da 27" Full-HD a 100Hz, ideale per un'esperienza visiva senza precedenti sia in ufficio che a casa. Con la tecnologia per il comfort visivo, inclusa la protezione Less Blue Light PRO certificata TÜV Rheinland, e la funzionalità KVM per controllare più sistemi da un unico display, è l'opzione perfetta per gli amanti della tecnologia smart. Originariamente a 190,37€, ora è disponibile a soli 169,00€! Non perdete questa opportunità di migliorare il vostro ambiente di lavoro con un monitor all'avanguardia a un prezzo eccezionale.

MSI Modern MD272XP, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Modern MD272XP è la soluzione perfetta per chiunque cerchi un monitor di alta qualità che combini prestazioni eccellenti con un design premiato. Consigliato sia per gli appassionati di tecnologia che desiderano un display con immagini nitide grazie al pannello IPS da 27 pollici e risoluzione Full-HD, sia per i professionisti alla ricerca di uno strumento che possa migliorare la produttività senza trascurare il comfort visivo. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 100Hz, questo monitor garantisce un'esperienza visiva fluida e dinamica, ideale non solo per la navigazione e l'uso quotidiano, ma anche per il montaggio video e il gaming a livello entry-level.

Particolarmente indicato per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, MSI Modern MD272XP mette in primo piano la cura degli occhi con tecnologie come Less Blue Light PRO e anti-flicker, riducendo efficacemente la stanchezza visiva e permettendo un utilizzo prolungato senza disagi. Inoltre, la funzionalità KVM e la connettività versatile attraverso porte USB Type-C e HDMI amplificano ulteriormente la sua adattabilità a vari ambienti lavorativi o domestici.

Al prezzo di 169€, con una notevole riduzione dal prezzo originale di 190,37€, MSI Modern MD272XP rappresenta un ottimo investimento per chi cerca un monitor performante ed ergonomico. Con la sua combinazione di qualità visiva, design premiato e soluzioni orientate al comfort e alla produttività, questo monitor si propone come la soluzione ideale sia per il lavoro che per il tempo libero, consigliandone vivamente l’acquisto.

