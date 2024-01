ROUTER TENDA 4G03, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 29%

Scoprite l'innovazione che arricchisce le vostre connessioni con il router Tenda 4G03 4G LTE. Questo potente modem supporta velocità di download fino a 150Mbps e upload fino a 50Mbps, e vi garantisce una copertura Wi-Fi estesa grazie alla banda a 2,4 GHz. La configurazione è molto semplice, dato che avviene attraverso l'APP Tenda Wi-Fi. Scopriamo insieme tutte le altre caratteristiche di questo router!

Router Tenda 4G03 4G LTE, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti della mobilità e per chi necessita di connettività in movimento, il Tenda 4G03 rappresenta una scelta ideale. Dotato di capacità 4G LTE, questo router vi offre velocità di download fino a 150 Mbps, garantendo streaming fluido e navigazione veloce anche fuori dai tradizionali ambienti casalinghi o di lavoro. La sua compatibilità con le schede SIM di oltre 135 paesi rende il Tenda 4G03 ideale per i viaggiatori che non vogliono rinunciare alla connessione a internet stabile e sicura ovunque si trovino. Con un prezzo scontato di €49,99, che garantisce un risparmio netto del 29%, è una soluzione pratica e economica per rimanere sempre connessi.

Questo router è davvero adatto a tutti grazie alla configurazione rapida e intuitiva, gestita dall'APP Tenda Wi-Fi. Inoltre, il parental control e la possibilità di impostare un Wi-Fi per gli ospiti, insieme alla gestione di consumi e traffico dati, lo rendono un'opzione completa per un uso domestico.

Grazie alla sua facilità d'uso e alle sue numerose funzioni, il router Tenda 4G03 rappresenta un'ottima scelta per chiunque sia in cerca di un significativo upgrade per la propria connessione ad un prezzo davvero stracciato.

Iscriviti ora ad Amazon Prime!

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!