Prenota Suicide Squad per PS5 a PREZZO SCONTATO! -6%

Per gli appassionati di videogiochi e fan dell'universo DC, arriva un'offerta imperdibile su Amazon: Suicide Squad Kill The Justice League per PS5 è ora prenotabile a soli €74,99, rispetto al prezzo consigliato di €79,99. Questo gioco per PS5 porta l'azione e l'avventura a nuovi livelli, permettendovi di immergervi in un'esperienza di gioco ricca di adrenalina. Unitevi al team più imprevedibile e pericoloso per affrontare una missione apparentemente impossibile: fermare la Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League, chi dovrebbe acquistarlo?

Se l'universo DC ha sempre stimolato la vostra fantasia e desiderate immergervi in una Metropolis open world dove ogni angolo racconta una storia, allora questo gioco è decisamente per voi. Sarà un'esperienza che vi catturerà, grazie alle meccaniche acrobatiche distintive di ogni membro della Squad che vi permetteranno di muovervi in una Metropolis devastata dalle battaglie.

Questa offerta è consigliata specialmente per coloro che non temono le missioni impossibili e che bramano vestire i panni di supercattivi per salvare la Terra a modo loro. Se avete sempre voluto affrontare un’avventura in cui personalizzare la vostra esperienza di gioco, sia in solitario cambiando personaggio a piacimento, sia cooperando con altri fino a tre amici, Suicide Squad: Kill the Justice League vi garantirà colpi di scena, estensioni future con nuovi cattivi e tante altre sorprese post-lancio. È il momento di univi alla Task Force X per una sfida che supera ogni aspettativa, e di scoprire quali segreti vi aspettano in una Metropolis in cui niente è come sembra.

Questo gioco offre la possibilità di vestire i panni di icone come Harley Quinn, Deadshot e altri, in una storia mozzafiato dove dovrete salvare il mondo e affrontare la Justice League. Richiedendo strategia e cooperazione, Suicide Squad: Kill the Justice League vi garantirà ore di divertimento con ampi contenuti post-lancio. Vi consigliamo vivamente di aggiudicarvi questa esperienza di gioco al prezzo di €74,99, ricordandovi che l'uscita ufficiale del titolo è prevista per il prossimo 2 febbraio.

