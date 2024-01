SUPER sconto su questo utilissimo mouse Logitech per Mac! -33%

Per chi passa molte ore del proprio tempo al PC, per divertimento o per lavoro, la scelta di un buon mouse è davvero importante. Proprio per questo, oggi vi consigliamo un'ottima proposta rivolta agli utenti Mac: stiamo parlando dell'ottimo Logitech MX Master 3S, che viene attualmente proposto da Amazon con un forte sconto del 33%: potete farlo vostro a soli 89,99€!

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech MX Master 3S è la scelta ideale per tutti gli utenti Mac in cerca di un buon prodotto per il loro device Apple, che offra una maggiore comodità rispetto alle produzioni standard dell'azienda. Tra le caratteristiche vincenti di questo mouse troviamo un sensore da 8.000 DPI che permette un tracciamento preciso su qualsiasi superficie, incluso il vetro, e i suoi clic silenziosi per non disturbare la concentrazione, che lo rendono perfetto per lavorare in qualsiasi ambiente senza fare rumore

Inoltre, se siete amanti del mondo Apple apprezzerete la sua compatibilità con i sistemi iPadOS, che vi permetterà di utilizzarlo in ogni situazione. E non dovrete preoccuparvi della sua autonomia: stiamo infatti parlando di un mouse capace di coprire fino a 70 giorni di uso, dotato inoltre ricarica rapida che regala ore di utilizzo in appena pochi minuti in corrente, cosa non da poco considerando quanto questo sia stato storicamente un problema per gli amanti del mondo Apple.

In definitiva, stiamo parlando di un mouse ottimo per tutti gli utenti Mac, soprattutto per chi mette l'ergonomia e la comodità al primo posto. Non lasciatevi scappare la possibilità di risparmiare il 33% sul prezzo originale, portandolo a casa adesso a soli 89,99€.

Vedi offerta su Amazon

