PREZZO TOP: 2 Faretti LED Philips + Hue Bridge ora a meno di 69€!

L'illuminazione della propria casa può essere un'attività molto divertente da mettere in piedi per esprimersi, soprattutto considerando quante sono le possibilità smart che si trovano oggi sul mercato. Possibilità come i 2 Faretti LED Smart di Philips che, con la loro tecnologia e con Hue Bridge incluso, vi permettono di creare atmosfere fantastiche nei vostri ambienti. Ora, peraltro, a un prezzo molto ridotto di soli 68,99€, con un bello sconto rispetto agli 85,47€ di listino.

2 Faretti LED Smart PHILIPS + Hue Bridge, chi dovrebbe acquistarli?

Il set di due faretti LED Smart PHILIPS si presenta come un'opportunità ideale per chi vuole illuminare in modo nuovo gli spazi domestici o l'ufficio. Questi faretti sono pensati per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un'illuminazione versatile e facilmente controllabile. Attraverso la connessione Bluetooth con lo smartphone, è possibile regolare l'intensità e la temperatura del colore, passando da una luce calda a una fredda. Ideali per gli appassionati di tecnologia e per chi desidera creare atmosfere personalizzate per ogni momento della giornata, questi faretti dimmerabili si integrano perfettamente con qualsiasi stile di arredamento.

Per sfruttare appieno le potenzialità del sistema di illuminazione intelligente PHILIPS Hue, il set include anche il Bridge Hue: questo dispositivo consente di controllare fino a 50 punti luce, creare scenari luminosi personalizzati e gestire le luci a distanza, offrendo molteplici funzionalità. Gli amanti della domotica apprezzeranno poi la compatibilità con sistemi come Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant e SmartThings, che fanno di questi faretti un'intelligente aggiunta alla casa connessa dei giorni nostri.

Insomma, i faretti PHILIPS da 5 watt rappresentano una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione personalizzabile e di facile gestione. Con un prezzo ridotto da 85,47€ a soli 68,99€, costituiscono un'opportunità da non perdere per modernizzare l'atmosfera della propria casa, beneficiando di tutte le comodità dell'illuminazione smart offerta da un marchio affidabile come PHILIPS.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!