Aspettate GTA 6? Preparatevi con GTA Trilogy a SOLI 23€! (-62%)

Se siete dei veri appassionati della famosa serie Grand Theft Auto, questa è un'offerta che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire: su Amazon è disponibile la GTA Trilogy - The Definitive Edition con uno sconto del 62% per l'edizione PS4 (e PS5): significa che potete tornare a vivere GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas al prezzo di soli 22,99€. Non male, in attesa di GTA VI.

GTA The Trilogy, chi dovrebbe acquistarlo?

Se avete sognato di rivivere gli avvenimenti più iconici di GTA, questa è la vostra occasione di portare a casa i capitoli più iconici a prezzo ridotto, come abbiamo spiegato nella nostra recensione. Potrete esplorare le affascinanti ambientazioni che hanno reso celebre la saga e impersonare i protagonisti indimenticabili come Tommy Vercetti e CJ.

Se amate immergervi nelle atmosfere degli anni '80 e '90, esplorare città piene di gangster e vivere avventure senza fine, allora questa trilogia è proprio ciò che fa per voi. Ogni titolo offre una trama coinvolgente e vi terrà incollati allo schermo per ore grazie a missioni secondarie e una mappa enorme da esplorare. Vi ritroverete rapiti dalle storie emozionanti dei protagonisti di questi tre capitoli celebri, preparandovi così al meglio per l'uscita del prossimo capitolo tanto atteso della serie Rockstar.

Approfittando dell'offerta di Amazon di oggi, potrete portare a casa questa trilogia per soli 22,99€, risparmiando più della metà rispetto al prezzo originale di 61€. E ricordate, si tratta della versione fisica del gioco, quindi riceverete tre CD con custodia rigida che andranno ad arricchire la vostra collezione.

Vedi offerta su Amazon