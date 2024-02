Monitor gaming AOC da 240Hz ora a un SUPER PREZZO (-28%)

Un buon monitor per godersi i propri videogiochi è praticamente d'obbligo per noi appassionati: se ne cercate uno affidabile per il full HD e non volete spendere una fortuna, vi segnaliamo lo sconto su AOC 26G2ZNE, che in questo momento potete portare a casa a un super prezzo: 27" a 240 Hz saranno vostri con uno sconto del 28%, che porta l'esborso richiesto per aggiungerlo alla vostra postazione a soli 179€, rispetto ai 249,99€ abituali.

Monitor gaming AOC 27G2ZNE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor AOC 27G2ZNE è una soluzione economica dedicata al gaming su PC, progettata per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di giocatori, dai professionisti degli eSports ai casual gamer. Rappresenta un'opportunità accessibile per coloro che cercano di migliorare la propria esperienza di gioco senza dover investire cifre considerevoli. Con un ampio pannello VA da 27 pollici, promette tempi di risposta rapidi, un elevato rapporto di contrasto di 3000:1 e una risoluzione Full HD, garantendo immagini chiare e dettagliate che coinvolgono completamente il giocatore nei loro mondi di gioco preferiti.

La caratteristica chiave di questo monitor è la sua compatibilità con FreeSync Premium e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz – che lo rende ideale per chi ha bisogno di performance fulminee. Queste specifiche, unite al tempo di risposta MPRT di 0,5 ms e al basso input lag, lo rendono infatti ideale per i giocatori competitivi che cercano prestazioni di alto livello. Per coloro che amano sessioni di gioco prolungate, la tecnologia Low Blue Light è presente per ridurre l'affaticamento visivo. In breve, se state cercando un monitor che offra dettagli di gioco impeccabili con una fluidità massima, consentendo reazioni fulminee e precise, l'AOC Gaming 27G2ZNE è la scelta giusta.

In conclusione, l'AOC 27G2ZNE si presenta come un'ottima opzione per chi cerca un monitor da gaming di alta qualità a un prezzo conveniente. Attualmente proposto a soli 179€ anziché 249,99€, si adatta sia ai giocatori competitivi che agli appassionati in cerca di un'esperienza di gioco fluida e dettagliata.

Vedi offerta su Amazon