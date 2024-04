NordVPN, leader nella protezione della privacy su internet, ora con uno SCONTO IMPERDIBILE del 65%

Nord VPN ha recentemente ampliato la sua offerta introducendo Saily, una innovativa soluzione eSIM pensata per i viaggiatori che necessitano di rimanere connessi in modo sicuro ovunque si trovino. In occasione di questo lancio, Nord VPN propone una promozione eccezionale: il piano biennale "Completo" è ora disponibile a un costo drasticamente ridotto, scendendo da 14,99€ al mese a soli 5,69€ al mese.

Nord VPN, perché abbonarsi?

La sicurezza online è un elemento essenziale e sempre più critico, vista l'escalation di minacce come il phishing, i malware e gli attacchi informatici. Nord VPN si distingue come una delle realtà di punta nella sicurezza online, grazie a funzionalità di spicco quali la crittografia a livello militare, la protezione da perdite di DNS e un kill switch automatico che salvaguarda i dati personali anche in caso di caduta della connessione VPN.

Inoltre, Nord VPN offre la possibilità di superare censure e restrizioni geografiche, permettendo l'accesso a contenuti globali indipendentemente dalla vostra ubicazione. Se desiderate vedere la vostra serie TV preferita non disponibile nel vostro paese o navigare su siti web altrimenti inaccessibili, Nord VPN facilita queste attività garantendo al contempo completa privacy e anonimato online.

Sebbene Saily sia un servizio opzionale e non incluso nell'offerta corrente, rappresenta un valore aggiunto significativo per chi viaggia frequentemente. Questa soluzione consente di rimanere connessi in modo sicuro senza dover dipendere da reti Wi-Fi pubbliche potenzialmente insicure, offrendo così tranquillità soprattutto in ambienti come aeroporti, hotel e caffetterie, noti per essere bersagli prediletti degli hacker.

Da un punto di vista professionale e tenendo conto delle esigenze attuali di sicurezza e privacy online, questa promozione di Nord VPN si presenta come una soluzione estremamente conveniente e versatile, adatta a un vasto pubblico. È un'opportunità da cogliere per tutti coloro che desiderano navigare in modo sicuro, privato e senza restrizioni.

Con questa offerta speciale, Nord VPN si conferma come una delle opzioni più vantaggiose per chi è in cerca di una VPN che sia sia affidabile che efficace, ora disponibile ad un prezzo competitivo.

