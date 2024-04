No Rest for the Wicked a un super prezzo: -28%

Nei giorni scorsi è arrivato sul mercato No Rest For the Wicked, nuovo action RPG lanciato su Steam in Accesso Anticipato (significa che è ancora una versione "grezza" del gioco, perfettamente giocabile ma da rifinire e in cui si possono verificare problemi tecnici). Nonostante questa release primordiale, di cui leggerete sulle nostre pagine nei prossimi giorni, il gioco sta avendo un grande successo, complice anche il fatto che sia firmato da Moon Studios, il talentuosissimo team autore dei due Ori. La buona notizia, se volete unirvi a chi sta provando il gioco, è che ora potete trovarlo in sconto del 28% sulle pagine di Instant Gaming: normalmente venduto a 39,99€, oggi vi costerà 28,65€.

No Rest for the Wicked, chi dovrebbe acquistarlo?

No Rest for the Wicked è un titolo intrigante per gli appassionati di action RPG in cerca di una sfida e di un'avventura che li catapulti in un universo denso di trama e combattimenti avvincenti. Ideale per chi ama storie oscure e intense in un mondo dominato da forze malefiche, questo gioco pone alla prova le vostre abilità di combattimento e di decisione, richiedendo al contempo strategie di gioco avanzate. Non aspettatevi una passeggiata: i nemici sono molto forti, la vostra vita sarà continuamente in pericolo e anche una piccolissima esitazione fa la differenza tra vittoria e sconfitta.

Da Moon Studios, autori di gioielli come Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, il gioco è ambientato nell'anno 841, dopo la scomparsa del re Harol, e ci porta in un regno sull'orlo del disastro, con la corona passata al giovane e inesperto Magnus mentre un'antica maledizione minaccia di distruggere il mondo. Vestite i panni di un membro dei Cerim, guerrieri divini dotati di poteri straordinari, e affronterete una lotta senza quartiere contro questa calamità.

Considerando la sua grandissima atmosfera, No Rest for the Wicked è un gioco davvero interessante con cui misurarsi, soprattutto se amate sia gli scenari e gli scontri ben poco compassionevoli dei soulslike (a livello di sfida proposta), sia che siate appassionati di action RPG: oggi, con lo sconto proposto su Instant Gaming, vi costerà il 28% in meno del solito.

Vedi offerta