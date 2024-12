Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: edizione speciale a 93€!

Se sei un fan di Naruto e Boruto, non puoi lasciarti scappare l'Ultimate Ninja Storm Connection per Nintendo Switch. Attualmente in offerta con uno sconto del 38%, al prezzo di soli 93€ invece di 149,99€, questa stupenda edizione da collezione è un affare imperdibile per ogni appassionato delle leggende ninja.

Acquistando l'Ultimate Ninja Storm Connection per Nintendo Switch, non solo riceverai il gioco completo, ma anche una serie di fantastici contenuti esclusivi che ti faranno vivere un'esperienza unica:

Collector’s Box : una confezione speciale che rende omaggio alla saga e ti permette di custodire il gioco con stile.

: una confezione speciale che rende omaggio alla saga e ti permette di custodire il gioco con stile. Copertina speciale reversibile : puoi scegliere tra due diverse copertine per personalizzare la tua edizione e mostrare il tuo amore per Naruto e Sasuke.

: puoi scegliere tra due diverse copertine per personalizzare la tua edizione e mostrare il tuo amore per Naruto e Sasuke. Steelbook : un'elegante custodia metallica che renderà la tua collezione ancora più preziosa.

: un'elegante custodia metallica che renderà la tua collezione ancora più preziosa. Set di action figure esclusive di Naruto e Sasuke: perfette per esporle e ricordare i momenti più emozionanti della saga.

Una delle caratteristiche principali di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection è il suo incredibile roster di oltre 130 personaggi giocabili, il più grande di sempre nella serie di Ultimate Ninja Storm. Non solo potrai controllare i personaggi leggendari della serie, ma avrai anche accesso a nuovi combattenti che aggiungono ulteriore profondità al gioco. Ogni personaggio è dotato di mosse uniche, stili di combattimento e abilità speciali che ti permetteranno di affrontare le battaglie con diverse strategie, mantenendo l’esperienza di gioco sempre nuova e coinvolgente.

Con uno sconto del 38%, il prezzo di 93€ invece di 149,99€, per l'Ultimate Ninja Storm Connection è un affare incredibile, soprattutto considerando tutti i contenuti extra che riceverai. Se sei un fan di Naruto e Boruto, o semplicemente un appassionato di giochi di combattimento, questa è un'occasione che non puoi lasciarti scappare. Non lasciarti scappare l’opportunità di diventare il ninja più forte di tutti i tempi!