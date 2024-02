Tastiera Logitech per Mac al TOP oggi SUPER scontata! (-34%)

Per gli amanti dei prodotti Apple, la tastiera wireless Logitech MX Keys per Mac è oggi disponibile a un prezzo eccezionalmente ridotto. Con uno sconto del 34%, potete portarvela a casa per soli 88,99€, rispetto al prezzo di listino di 134,99€. Una occasione da non perdere per chi cerca il massimo del comfort e un design unico per i propri dispositivi Apple.

Logitech MX Keys per Mac, chi dovrebbe acquistarla?

Ideale per gli utenti Apple, la Logitech MX Keys per Mac è stata progettata per integrarsi perfettamente con l'ecosistema Apple, offrendo un'esperienza d'uso ottimizzata. Grazie al suo design elegante e minimalista, si abbina splendidamente ai dispositivi Apple, migliorando non solo l'estetica della postazione ma anche la funzionalità. Con tasti retroilluminati intelligenti, personalizzabili e bordi arrotondati per una digitazione più confortevole, questa tastiera è la scelta ottimale per chi desidera precisione e comfort.

La capacità di multitasking, permettendo di passare facilmente tra MacBook, iMac e iPad, ne fa uno strumento versatile per migliorare il flusso di lavoro. La lunga durata della batteria, fino a 10 giorni con retroilluminazione attiva e fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata, assicura una performance costante. La personalizzazione tramite Logi Options+ rende la MX Keys adatta a ogni esigenza, da chi richiede configurazioni avanzate a chi predilige soluzioni intuitive per il proprio spazio di lavoro.

Con un prezzo scontato a soli 88,99€, la Logitech MX Keys per Mac è un investimento intelligente per chi cerca un miglioramento significativo nella digitazione e nell'efficienza lavorativa, unendo comfort, stile e funzionalità in un unico dispositivo essenziale per ogni utente Apple.

